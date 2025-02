Ordinea și haosul

Istoricul şi antropologul american Robert Darnton a scotocit mult timp prin arhiva Bibliotecii Naţionale a Franţei, descoperind manuscrise şi broşuri vechi extrem de interesante. Răsfoind una dintre cele mai bune cărți ale sale – The Great Cat Massacre/ Marele masacru al pisicii –, am remarcat un episod demn de toată atenţia, cuprins într-o așa-numită „descriere” a oraşului Montpellier (la 1768), episod extras dintr-un fel de „ghid” al orașului în secolul al XVIII-lea (alcătuit de un gentilom anonim). Darnton observă, de la început, un lucru foarte subtil. Ghidul elaborat de burghezul necunoscut şi intitulat État et description de la ville de Montpellier fait en 1768/ Starea şi descrierea oraşului Montpellier, făcută în 1768 este organizat după tiparul unei procesiuni post-medievale franceze. Aceste „procesiuni generale” erau frecvente în universul premodern european, având conotaţii simbolice. Diversele categorii ale societăţii se expuneau publicului în interiorul unei parade, pentru a consfinţi infrastructura ordinii sociale. Prin urmare, Montpellier pare, la rândul lui, să-şi etaleze – de-a lungul textului descriptiv – identitatea urbană ca parte dintr-o procession générale. „Prima stare” (clerul înalt) venea în frunte, după regula însemnătăţii ordinelor religioase (Les Pénitents Blancs, cu veşminte lungi şi glugi, urmaţi de La Vrai-Croix, Tous les Saints şi Saint Paul, acoperiţi, umil, de haine făcute din pânză de sac). După clericii de vază, apăreau orfanii urbei (cazaţi la Hôpital Général), în uniforme gri, aspre. Prezenţa lor la acest nivel elitist se justifica printr-un tâlc de fineţe: „Desfăşurarea semnifica angajamentul oraşului de a avea grijă de săracii săi, fiind şi o invocare a proniei divine, pentru că săracii erau consideraţi a fi mai aproape de Dumnezeu”.

În urma lor, cu smerenie, mergeau clericii de rând, în veşminte tradiţionale şi în conformitate cu ordinea stabilirii în oraş: Dominicanii, Cordelierii, Augustinii, Capucinii şi ceilalţi. Abia apoi se observa clerul mirean, „reprezentând grija pastorală (la cure) pentru sufletele din cele trei parohii ale oraşului”. Apoi apărea Crucea, o lucrare grandioasă şi migăloasă din aur şi argint. Ea anunţa sosirea episcopului, care preceda apariţia chivotului cu Sfânta Împărtăşanie – chivot înconjurat de canonicii Catedralei. Chivotul cu Sfânta Împărtăşanie era purtat pe umeri, într-un altar bogat, ascuns privirii de un baldachin, de către cei şase consuli ai urbei. Aceştia constituiau rangurile (laice) cele mai înalte ale municipalităţii şi ilustrau zona de joncţiune a autorităţilor bisericeşti cu exponenţii ordinii civile. Trei dintre consului (numiţi de guvernatorul provinciei) proveneau din rândurile „gentilomilor”, ale „burghezilor respectabili” şi ale „legiştilor” (avocaţi ori notari), ceilalţi trei (aleşi de municipalitate) reprezentau diverse „meserii onorabile” (métiers honnetes): aurari, peruchieri, rachieri, tapiţieri etc. Un detaşament de gărzi în uniformă însoţea nucleul procesiunii, simbolizând protecţia ordinii sociale. Alţi funcţionari municipali importanţi defilau apoi, fiecare după rangul şi semnificaţia sa în sistem. Prima grupare era instanţa judecătorească supremă (La Cour), organizată în trei camere (cu diverse atribuţii). În capul lor păşea guvernatorul provinciei, „un nobil cu sânge albastru care prezida curtea /…/ în calitate de Premier Président”. Apoi, apăreau bogaţii şi influenţii oraşului: procurori districtuali, grefieri, aprozi, consilieri, judecători şi ofiţeri. Întreaga societate se derula spectaculos privirii până la straturile sale de adâncime. Cineva ar putea fi tentat să creadă că fastul urmărea să încânte ochiul, având un substrat populist. Nimic mai eronat.

O astfel de procession générale în Montpellier „reprezenta expresia ordinii consacrate, corporatiste, a societăţii urbane; pe străzi, oraşul se exprima pe sine fără rezerve în faţa cetăţenilor săi şi câteodată în faţa lui Dumnezeu, pentru că se organizau astfel de procesiuni şi atunci când Montpellier era ameninţat de secetă sau foamete”. Cu alte cuvinte, identitatea colectivă însăşi părea să fie cuprinsă, cu sacralitate, în codurile secrete ale paradei. Individul avea nume şi, implicit, personalitate, în măsura în care putea fi integrat în schema socială, iar schema socială exista numai în raport cu „potrivirea” ei la regulile unei procesiuni. Citind, nu mi-am putut reprima, desigur, o profundă nostalgie. Ce vremuri! Rațiunea domina întregul mecanism social, nepermițând impulsului entropic să câștige teren. Ba, aș putea spune că entropia (dezordinea), atât de specifică omului în istorie, era controlată printr-o vocație a negentropiei (ordinii). Inșii nu se regăseau identitar decât în marea ființă colectivă, împământenită după reguli ancestrale, verificate de istorie… Privesc astăzi haosul (mondial) din jurul meu (haos de Hôpital Général psihiatric) și mă întreb unde se află omul arhaic, acel spirit rațional și precis, apt să configureze o lume a viitorului?

Codrin Liviu Cuțitaru este profesor universitar doctor la Facultatea de Litere din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

