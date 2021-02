Iată, stimaţi telespectatori, că uşurel-uşurel încep să se cam lămurească lucrurile alea mâloase în ce priveşte misterul apariţiei din neant a acestui partid fulminant AUR, cu tot cu episodul Şoşoacă, senatoare de Iaşi impusă pe liste de un şolticar de Olt cu conexiuni în Răsărit, dar şi momentul prietenii încă înceţoşate a liderului Simion cu premarele Mihai Chirica, la europarlamentarele de acum un an jumate.

Aşadar, după scandalul cu exluderea Şoşoacăi din partid, şi după scuturarea rufelor murdare în public, inclusiv cu acuzaţii de homo şi altele, pe care le dăm deoparte deocamdată, ce-am mai aflat? De-un par egzamplu, cine ar fi păpuşarul din spatele partidului.

Ar fi vorba, zice-se, de un investitor imobiliar din Bucureşti mai puţin cunoscut marelui public, Marius Lulea pe numele lui din acte, nababul de Tunari pe cel din gura târgului, om cu puternice conexiuni în zona anumitor băieţi cu ochi albaştri, zice-se. Dar nu asta e cel mai interesant, zice-se, ci conexiunile acestuia cu o serie de oameni ce aduc mulţi bani în ţară din Transnistria, via Moscova, sau invers.

Revenind, aşadar, la ce spuneam noi şi mai an, pe vremea amiciţiei lui Chirica cu Simion: oare odată cu banii nu vin încoace, aşa cum e logic de altfel, şi ordinele? Hm, iote că iar ajungem la vorbele lui Dragnea, când l-a acuzat pe Chirica că e agent subordonat unor băieţi de la SIE... Of, strâmte mai sunt căile politichiei ăsteia!

PS: Şi dacă tot veni vorba de Şoşoacă, senatoarea colorată de la Iaşi, iată ce părere are un cunoscut sociolog politic de la Bucureşti despre excludere: „S-au cam grăbit. M-aşteptam s-o facă peste vreo doi ani, când se mai termina cu pandemia etc., se intra în altă logică. Acum încă le mai servea, le aducea voturi. E plin de oameni gata să urmeze un nebun anti-vaccin, anti-mască, anti-orice. Dar, poate o înscriu în altă organizaţie. Sau poate se grăbesc Ciolacu şi Dâncu să pună mâna pe comoară...”

Negocieri ieşene: stop-cadru

Să sărim însă olecuţă pârleazul şi să vă spunem ce se mai aude în legătură cu negocierile şi presiunile pe care le face centrul, adicătelea oamenii din zona Barna-Cioloş, la adresa cuplului Cozet-Bodea de la Iaşi pentru a deveni mai flexibili şi a încerca în cele din urmă o înţelegere cu cuplul liberalo-penal Chirica-Alexe.

Spun gurile rele că cei doi userişti au fost mai-mai să cadă la pace, după ce şefii lor politici le-au oferit exemplul înţelegerii politice de la Timişoara, oarecum similară. Numai că, din ce se bârfeşte, cică tot fengşuiul a căzut odată cu dosarul penal al lui Alexe, iar când a venit şi cel al lui Chirica acest fengşui chiar a fost aruncat de tot la coş, fără ca centrul să mai poată comenta ceva. Asta, aşa, ca să ştiţi cam pe unde se află acum negocierile.

Materialele de mai sus sunt o parodiere umoristică a realităţilor ieşene şi naţionale, realităţi care sunt tratate la modul cel mai serios în articolele de news ale ediţiei noastre. Orice asemănare cu oameni şi fapte din viaţa reală poate fi, aşadar, pur întâmplătoare.