Oțelul are un nou antrenor. Cu cine a bătut palma formația din Galați

Laszlo Balint (45 de ani) a semnat un contract până la finalul actualului sezon, cu opţiune de prelungire pentru cel puţin încă un an.

„Sunt bucuros că am ajuns la o echipă atât de iubită cum este Oţelul Galaţi, o campioană a României, singura din regiunea Moldovei, şi abia aştept să mă apuc de treabă. Nu avem mult timp la dispoziţie, trebuie să fim cu toţii o echipă, atât noi, cei din vestiar, cât şi suporterii pe care îi aşteptăm în număr cât mai mare la stadion. Pentru a avea succes în obiectivul nostru, acela de a rămâne pe prima scenă, trebuie să fim foarte uniţi în această perioadă. Oţelul are un lot valoros de jucători, are tot ce îi trebuie pentru a fi şi anul următor în Superliga, aşadar îi rog pe toţi cei care iubesc culorile roş-alb-albastre să aibă răbdare şi încredere. Vom face totul pentru binele echipei” a declarat Balint pentru site-ul oficial al clubului Oţelul.