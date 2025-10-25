MICA PUBLICITATE
SPORT

Oţelul Galaţi – Universitatea Cluj 1-2. 17 minute pentru validarea golurilor

De Redacția
sâmbătă, 25 octombrie 2025, 18:58
1 MIN
Oţelul Galaţi – Universitatea Cluj 1-2. 17 minute pentru validarea golurilor

Echipa Universitatea Cluj a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-1, formaţia Oţelul Galaţi, în etapa a 14-a din Superligă. Ultimele două goluri ale meciului au avut nevoie de 17 minute pentru a primi validarea VAR, scrie news.ro.

Gălăţenii au trimis mingea în plasă, în minutul 30, prin Patrick, dar golul a fost anulat de arbitru din cauza unei poziţii de ofsaid. Pedro Nuno a şutat la poarta lui Lefter, în minutul 49, dar scorul a fost deschis târziu, de oaspeţi, în minutul 70, prin Lukic. Oţelul a egalat în minutul 80, când a marcat Paulinho, după o bară a lui Joao Paulo, iar golul a fost validat abia după nouă minute de aşteptare. Arbitrul Andrei Chivulete a anunţat 13 minute de prelungire, iar chiar în primul minut al acestora, Lukic a înscris din nou pentru clujeni. Au urmat nou minute în care VAR-ul a studiat golul şi l-a acordat, în cele din urmă, iar Cristiano Bergodi a debutat cu o victorie pe banca „şepcilor roşii”. Oţelul Galaţi – Universitatea Cluj s-a încheiat 1-2, după un meci prelungit cu 21 de minute, şi gălăţenii sunt pe locul 8, cu 19 puncte, în timp ce Universitatea Cluj a ajuns la 17 puncte, care o plasează pe poziţia a 8-a.

OŢELUL GALAŢI: Dur-Bozoancă – Zhelev, Zivulic, Al. Iacob, Holz – Pedro Nuno, Joao Paulo, A. Ciobanu (Paulinho 60) – Bordun (D. Sandu 60), Patrick, Andrezinho. ANTRENOR: Laszlo Balint

U CLUJ: Lefter – Mikanovic, J. Cisse, Capradossi, Chipciu – Artean (Murgia 69), G. Simion (Bic 63), Drammeh (D. Codrea 74) – Macalou – Lukic, Postolachi. ANTRENOR: Cristiano Bergodi

Cartonaşe galbene: – / Drammeh 12, J. Cisse 28, Artean 64, Lefter 90+19

Arbitri: Andrei Chivulete – Andrei Constantinescu, Cristian Ilinca

Arbitri VAR: Iulian Dima – Valentin Porumbel

Etichete: Oţelul Galaţi, u cluj

