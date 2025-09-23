Ousmane Dembele este noul Balon de Aur: Este extraordinar ceea ce trăiesc

În vârstă de 28 de ani, Dembele este campion al Europei cu Paris Saint-Germain. Dembele l-a devansat pe fotbalistul spaniol al FC Barcelona, Lamine Yamal, iar pe locul trei s-a clasat Vitinha (PSG), potrivit News.ro.

„Este extraordinar ceea ce trăiesc. A fost un an incredibil cu Paris Saint-Germain. Sunt puţin stresat, nu este uşor (îşi pierde cuvintele). Este extraordinar că Ronaldinho îmi înmânează acest titlu. Mulţumesc PSG-ului care m-a adus aici în 2023, preşedintelui său, întregii echipe şi întregului club. Este o familie incredibilă. Preşedintele Nasser este ca un tată pentru mine. Staff-ul a fost excepţional. Luis Enrique a fost, de asemenea, ca un tată pentru mine pe tot parcursul carierei mele, chiar dacă aceasta nu s-a încheiat încă. Mulţumesc colegilor mei. Echipa a câştigat acest trofeu individual”, a declarat Dembele.

Trofeul a fost înmânat de fostul fotbalist brazilian Ronaldinho. Dembélé devine al şaselea laureat francez al Balonului de Aur, după Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinédine Zidane (1998) şi Karim Benzema (2022).

Gala de la Paris a fost prezentată de jurnalista Kate Scott şi fostul internaţional olandez Ruud Gullit. Mohamed Salah (Liverpool) a fost pe locul 4, Raphinha (Barcelona) pe 5, Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) pe 6, Kylian Mbappé (Real Madrid) a ocupat locul 7, Cole Palmer (Chelsea) a fost pe 8, Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain/ Manchester City) a fost pe 9, iar Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) a ocupat locul 10.

