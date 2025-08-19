„Pachetul 2” de reforme, o amenințare existențială pentru PSD

Eventualele reforme în companiile de stat vor lovi capacitatea de finanțare a PSD, un partid construit pe o rețea de sinecuri care dăinuie dinainte de Revoluție. E puțin probabil ca pe social-democrați să-i prindă „paltonul” la guvernare. Că va câștiga alegerile interne Sorin Grindeanu, Titus Corlățean sau oricare altul, tot George Simion va controla partidul din toamnă, ca lider al opoziției. PSD nu-și poate asuma activ/pasiv, ca membru în executiv, „depesederizarea” României.

PSD-ului i se cântă iar prohodul. Se tot întâmplă de vreo 20 de ani, cu o anumită regularitate. După ce guvernele Năstase, Ponta și Dragnea s-au prăbușit, opinia publică a răsuflat ușurată și a prezis că vechiul FSN tocmai a tras ultimul glonț. Și de fiecare dată, social-democrații au câștigat următoarele alegeri. Fără să se reinventeze, fără să ofere soluții noi la problemele economice sau sociale, fără lideri carismatici. Exclusiv din inerția muncii activului de partid, dublată de alergia unor largi categorii sociale la schimbare.

De această dată, se întrevăd orizonturi mai sumbre. Ultimul sondaj INSCOP, publicat în iulie, cotează PSD în jurul a 13%, un minim istoric. În fiecare lună, AUR mai sfâșie două-trei procente dintr-un electorat suficient de conservator pentru a-i fi compatibil. Iar lovitura finală se apropie. Pachetul 2 de reforme schițat de guvernul Bolojan pare menit să atace însăși fibra partidului, simbioza dintre funcționărimea „unsă” politic și afaceriștii care trăiesc din contracte cu statul. Ministrul Dezvoltării a anunțat săptămâna trecută că circa 40.000 de bugetari din administrația locală ar urma să fie concediați. E lesne de presupus că cei mai mulți își vor arde carnetele de partid (unii PNL, majoritatea PSD) și vor alege să trăiască doar cu „apă, hrană și energie”. Cifra poate părea modestă, dar ecosistemul creat în jurul a 40.000 de funcționari cu „pile și relații” e semnificativ. Adăugați neamurile, cumetrii, amantele, cârciumarii, coafezele, prietenii de pahar, și seismul capătă magnitudine. Apoi, încercarea ministrului Daniel David de a reforma sistemul de educație va lovi mai ales în electoratul aparent „școlit” al PSD. Revolta sindicatelor din învățământ cu privire la creșterea normei didactice e doar praf în ochi. „Reorganizarea” inspectoratelor școlare (ideal, desființarea lor) îi înspăimântă pe politrucii din sistem. În plus, pentru o mulțime de dascăli cu pedigri pesedist (tradiționalist) discursul lui Daniel David sună ireverențios. Ideea că profesorii nu ar trebui să citească horoscopul a blocat „ab initio” orice dorință de reformă pentru o bună parte a corpului didactic. Stârpirea misticismului din școlile românești ar echivala cu sute, mai probabil mii, de cancelarii pustii. Cireașa de pe tort? Eventualele reforme în companiile de stat vor lovi capacitatea de finanțare a PSD, un partid construit pe o rețea de sinecuri care dăinuie dinainte de Revoluție.

E puțin probabil ca pe social-democrați să-i prindă „paltonul” la guvernare. Că va câștiga alegerile interne Sorin Grindeanu, Titus Corlățean sau oricare altul, tot George Simion va controla partidul din toamnă, ca lider al opoziției. PSD nu-și poate asuma activ/pasiv, ca membru în executiv, „depesederizarea” României. Pentru că, în linii mari, așa cum a fost creionat, „Pachetul 2” cam asta înseamnă. Un eșec al măsurilor inițiate de guvernul Bolojan pare unica soluție pentru supraviețuirea PSD. Fie prin sabotarea reformelor din fașă, ca parte din guvern, fie de pe băncile opoziției, ca instrument al AUR de a forța alegeri anticipate.

