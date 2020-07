Pacienții care se externează la cerere întrerup, practic, tratamentul

Cetatenii romani nu mai pot fi plasati in carantina sau in izolare, potrivit unei decizii a Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) emise vineri, 3 iulie. Potrivit decretului publicat in Monitorul Oficial, pacientii confirmati cu coronavirus si internati in spitale pot cere sa fie externati.

Tratamentul pacientilor diagnosticati cu coronavirus consta in terapia antivirala. Aceasta terapie este disponibila doar in spitale, medicamentele necesare nu exista in farmacii. In momentul in care pacientul solicita externarea, terapia este intrerupta.

"Pacientii erau sub terapie antivirala. Au renuntat la tratament, nu avem cum sa-l dam acasa. Daca tu nu vrei sa ramai in spital, terapia nu se gaseste in alta parte, nu in farmacii", a explicat Virgil Musta, medic la Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes din Timisoara.