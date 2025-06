Padișahul din Pandișpan – Însemnări mai mult sau mai puțin (ne)însemnate

Oricum, interpretarea mea e asta: că e un fel de avertisment! Ai grijă, adică, la felul cum te comporți cu cineva cu care te întâlnești pentru prima oară, nu fii neam prost cu el, în ideea că, vezi Doamne, n-o să-l mai vezi niciodată…

Premieră de aprilie

În luna aprilie am găsit pe stradă, în Iași, pentru prima oară o grivnă, o monedă ucraineană, deci.

Epoca de aur în varianta americană

Cunoaștem de acum apetența lui Trump pentru superlative pozitive vizavi de tot ce face el: totul e beautiful, great sau chiar spectacular (bombardarea siturilor nucleare iraniene fiind ultimul exemplu)! Taman, am înțeles, a trecut în Senat la limită (51:49) legea bugetului (cu ceva amendamente care limitează tăierile din programul Medicaid!), care și ea e a big, beautiful bill! Care cică i-a stricat și weekendul petrecut îndeobște la Mar a Lago, în Florida, Trump rămânând de data asta la Washington ca să se asigure că trece legea!

În fine, totul e de aur încă de la preluarea mandatului doi, când a anunțat intrarea în epoca de aur, the golden age of America! Oricum, tot Biroul Oval e plin de chestii de aur, zici că stăpân e Gigi Becali!

A, ca fapt divers, până și proiectul preconizat pentru apărarea SUA împotriva eventualelor atacuri cu bombe, drone și rachete se cheamă Golden Dome! Golden, da? Nu Iron Dome, precum cel israelian. Care, mda, ce să vezi, a ieșit nițel șifonat din războiul de 12 zile cu Iranul, dovedindu-se cu niscaiva găuri.

Movie Line

„Pain is inevitable, but sufferance is optional!”

Vorbă reţinută dintr-un film american oarecare: Durerea este inevitabilă, dar suferința este opțională…

Desigur, ca orice formulare aforistică și aceasta vorbă e interpretabilă, dar, da, diferența între durere și suferință ar fi cam asta: durerea e mai degrabă fizică, suferința mai degrabă psihică.

Negustorul de îndoieli

Garry Kasparov, invitat prin mai la Pașaport diplomatic (Cristina Cileacu, Digi24): You don’t negotiate with cancer, you cut it off!

“Nu negociezi cu cancerul, îl tai!”

Ei, culmea știți care este? Că nu, nu s-a referit în context la Rusia lui Putin, chiar dacă mare parte a interviului era îmbibată de chestiunea războiului Rusiei împotriva Ucrainei (din care, a arătat Kasparov, Putin nu prea ar mai avea cum să iasă prin negocieri, de vreme ce toate structurile Federației Ruse ar funcționa în logica războiului), nu, fostul mare șahist și actualul dizident se referea la… Ungaria lui Viktor Orban și poziția ei pro-rusească!

Memorabilă a fost și comparația asta a lui Putin cu un “negustor de îndoieli”. De, un element cheie a războiului hibrid dus de Rusia împotriva Europei democratice.

Padișahul din Pandișpan

Să nu vă așteptați la ceva anume, e o gratuitate. Mi-a trecut prin cap sintagma asta și mi-a plăcut, am notat-o și asta-i tot. Dar poate-l inspiră pe vreun autor de cărți pentru copii, mai știi?

Ne-neguțătorul Simion

Citat din cavalerul întunericului: “Cu hoții nu poți să cazi la pace.”

Păi, ia să-i spună asta lui Putin!

Bine, el se referea la cei din țară care i-au furat din… voturi! Măcar jumătate plus unul din cele 900.000 de mii primite în plus de “autistul” Nicușor Dan.

“… noi, populația…”

Am eu de mult o problemă cu lipsa de diferențiere între popor, populație și cetățeni.

Într-o știre tv despre nu știu ce heliport construit, dar nedat în funcțiune, o femeie din Tg. Jiu fix asta a rostit în cadrul unui răspuns la nu mai știu ce întrebare pusă de corespondenta Digi24: “…noi, populația…”.

Evident, bine că nu s-a subsumat direct poporului, cum fac auriștii. Dar de ce nu prea spune nimeni “noi, cetățenii”? Asta-i întrebarea!

“Succesul tău e afacerea noastră!”

Așa se încheie un spot publicitar pentru Metro. M-a deranjat încă de când am auzit fraza pentru prima oară și nu reușeam să-i dau de capăt: de ce exact!?

De curând, mi-a picat fisa: păi, după formularea asta, rămâi cu impresia că tu ai succes, dar nu-i chiar al tău, ci al celor de la Metro.

Poftim, parcă altfel ar suna invers: Afacerea noastră e succesul tău! Nu-i așa că astfel se schimbă accentul de proprietate?

Apropo de războiul hibrid

Am aflat de la știrile ARD (tagesthemen) că a apărut un nou termen de specialitate în materie de agenți/spioni: Wegwerfagenten! Agenți de aruncat, tradus mot a mot.

Rusia ar folosi amatori, mici criminali, inși certați cu legea loco, adică indivizi care trăiesc în Germania, pe post de agenți pentru spionaj ori sabotaje, agenți de care se poate dispensa fără probleme (pe care îi poate arunca, adică – wegwerfen: a arunca ceva, pe cineva)! Și mai grav îmi sună ce-am aflat mai târziu, anume că sunt racolați chiar și adolescenți pentru astfel de treburi. Dar nu știu de ce mă mai mir, când tot soldatul rus e considerat “de aruncat”, de aruncat pe front pe post de carne de tun la propriu?!?

Memă de-a mea din 2020

– De unde vine homo sapiens?

– De la sapă, băi!

– Și unde se duce?

– De unde a venit, desigur.

“Acțiunea Conservatoare”

Care va să zică, Claudiu Târziu a înființat un nou partid: Acțiunea Conservatoare. AC, cum ar veni. AC de cojocul cui?

Schemă germană

Apropo de creșterea tarifelor la energie. De pe RTL am aflat de-o schemă a furnizorilor germani de curent electric (Stromtarif-Falle: capcana tarifului la curent). Cică primești o scrisoare de la furnizor cu o ofertă de bonus, iar dacă accepți bonusul, contractul se prelungește automat în condiții noi, ceea ce, la o adică, ar putea însemna: la un preț tarifar mai mare!

Michael Astner este poet, traducător și publicist

