Pădurea Cetățuia va deveni parțial o zonă de agrement. Parteneriatul va fi aprobat săptămâna aceasta. „Fără manifestații ce contravin moralei creștine”

Pădurea Cetățuia va deveni, parțial, o zonă de agrement. Pădurea-parc va fi amenajată în urma unui acord între Primăria Iași și proprietarii fondului forestier.

Potrivit proiectului de acord, investițiile specifice unui parc vor fi asumate de municipalitatea ieșeană. Celelalte părți din acord sunt Arhiepiscopia Iașilor, Mănăstirea Cetățuia, Asociația Silvică Iași și Ocolul Silvic Cetățuia.

Amenajările vor ocupa, în total, 3 hectare

Proprietarii pădurilor sunt unitățile de cult amintite. Prin intermediul protocolului, vor fi puse la dispoziția Primăriei 49 hectare pentru pădurea-parc. Din această suprafață, amenajările specifice unei zone de agrement vor ocupa 3 ha. Arhiepiscopia deține 110 hectare de fond forestier. Realizarea pădurii-parc a fost agreată în contextul în care unitatea de cult va edifica un așezământ monahal pe un teren de un hectar amplasat în pădure. Proiectul a fost deja aprobat de către Consiliul Local.

Printre amenajări se numără alei din materiale ecologice (cu lățimea de maximum 2 metri sau piste pentru biciclete), mobilier urban (bănci, pubele), puncte de informare (fiecare cu o suprafață de maximum 4 mp), toalete ecologice, construcții provizorii din lemn (fiecare cu o suprafață de maximum 15 mp), zone de relaxare și belvedere, alături de sisteme de iluminat.

„Delimitarea concretă a suprafeței de teren ce va fi amenajată de Municipiul Iași în cadrul obiectivului va fi stabilită după întocmitrea documentației tehnice, proiectarea și avizarea sutdiilor de fundamentare”, se precizează în proiectul de acord, document care urmează să fie supus aprobării CL Iași cu ocazia ședinței ordinare de vineri, 29 august.

Protocolul va fi semnat pe o perioadă de 10 ani

În acord sunt invocate 5 parcele de teren, cu o suprafață totală de 49 ha, dar fără a fi evidențiate zonele unde vor fi făcute amenajările. În schimb, după realizarea documentațiile tehnice, studiile vor fi anexate protocolului. Ulterior, Primăria va prelua suprafețele în baza unui proces-verbal și va demara un proiect de investiții.

Un punct de acord prevede ca, pe viitor, odată ce va fi amenajată pădurea-parc, Primăria Iași se obligă „să nu autorizeze manifestații, concursuri, competiții sau materiale publicitare ce contravin moralei creștine”.

Protocolul va fi semnat pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire. În tot acest timp, Primăria Iași va asigura întreținerea zonei de agrement, prin intermediul Servicii Publice Iași. La acest moment, cuantumul investiției nu este cunoscut: valoarea va rezulta în urma întocmirii documentațiilor tehnice.

