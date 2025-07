Pagina cu 11 urmăritori a premarelui Chirica. Care-i șpilul, de fapt? Plus o șușanea politică venită dinspre Miroslava

De ce era să credem asta? Păi, ia’n studiați olecuță pagina de profil de mai jos, stimați telespectatori și simpatice telespectatorițe!

Cum ar veni, iote, ditamai pagina de edil a premarelui Chirica are doar 11 urmăritori. 11!? Hopaa!

Stați însă puțin și nu trageți concluzii pripite, că aceasta nu e pagina principală, de persoană publică, ci e una privată, de rezervă. Am crezut inițial că e un fals făcut de cineva la mișto, dar nu: este o pagină cu postări ok, mai rare, este drept, una probabil de rezervă în caz că cealaltă primește vreo suspendare sau ceva de genul acesta, de la atâtea chestii anapoda postate, bănuim.

Dar, chiar și așa: doar 11 urmăritori? Vai, vai…

Se întâmplă ceva ciudat la liberalii ieșeni: o postare cu schepsis

Apropo de Facebook, o postare interesantă a avut în acest uichend premarele Niță de la Miroslava (vezi AICI). Una în care lăuda noua echipă de conducere a partidului, cu Bolo desemnat prezident pe doi ani, adicătelea neinterimar ca până acum, și, cum ne așteptam, cu un Iași în care nu avem oameni în conducerea executivă a partidului. Cum de altfel am văzut că a pățit și Clujul, unde nici premarele Boc nici șeful de județ Tișe nu au prins nimic.

Dar, să revenim la nițele oilor noastre! Postarea de laudă a lui Niță, și la care nu are niciun like din zona lui Alexe sau Chirica, marii aleși liberali de la Iași, ar lăsa loc la unele speculații, spun anumite guri rele de prin partid. Guri care zic că Bolo nu îi are deloc la inimă pe cei doi aleși ieșeni cu dosare, și prin urmare, cum actualul șef de filială e moștenire pe filiera Iohannis, Bolo ar căuta la Iași un personagiu cu influență și credibilitate cât de cât, măcar fără dosare, ca să-l ungă ca om al lui.

Nu știm acuma dacă premarele Niță, care-l numește în postare pe premier „prietenul Bolojan”, are vreun semnal venit dinspre acest „prieten” sau apropiați de-ai lui, sau e doar un calcul făcut la Miroslava, într-un uichend cu căldură mare și bere rece.

Oricum, interesantă poziționare: merge de urmărit!

Postarea zilei: despre interzisul Iv Ceban și amicul lui de la Iași

O observație interesantă face amicul Sorin Ioniță, expert EFOR, referitor la interdicția aplicată lui Iv Ceban, premarele de la Chișinău, care nu mai are voie în Schengen și în România. Dar, mai întâi, ca să nu uităm că acesta îl numea prieten pe premarele Iașului, anul trecut (vezi postarea lui Iv despre Iași și Mihai AICI).

Iată postarea lui Sorin Ioniță, pe care am zic că merită s-o redistribuim și aici:

«Iv Ceban, primarul pro-rus al Chișinăului, plimbat intr-o veselie prin România de Marcel Ciolacu, Băluță și CJ Buzău, se dovedește o amenințare la siguranța națională. Mă întreb ce sunt în cazul ăsta șefii PSD, care aveau rapoartele serviciilor pe masă…».

Deh, cam asta se întâmplă cănd șefii de la partide sunt puși de servicii.

**** PONT ****

Materialele de mai sus sunt o parodiere umoristică a realităţilor ieşene şi naţionale, realităţi care sunt tratate la modul cel mai serios în articolele de news ale ediţiei noastre. Orice asemănare cu oameni şi fapte din viaţa reală poate fi, aşadar, pur întâmplătoare.

