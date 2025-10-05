Pagina oficială de Facebook a Consiliului Județean a fost piratată. Iată noul „profil” al CJ!

Pagina oficială de Facebook a Consiliului Județean a devenit, în ultimele zile, subiect de discuție, după ce imaginea de profil a fost înlocuită cu fotografia unei găini, iar mesajul afișat era „chicken road”, stârnind nedumerirea și amuzamentul utilizatorilor.

Deși nu este clar dacă este vorba despre un atac cibernetic sau o intervenție internă neautorizată, comportamentul neobișnuit al paginii nu este o noutate. Așa-numita „defecțiune” pare să fi început mai devreme. Vineri, conferința de presă susținută de președintele Consiliului Județean, Costel Alexe, în care a încercat să explice unele aspecte legate de scandalul de la Spitalul de Copii, nu a fost transmisă pe pagina oficială a administrației județene, ci pe contul personal de Facebook al acestuia.

Până la acest moment, Consiliul Județean nu a emis un comunicat oficial cu privire la aceste nereguli. Incidentul stârnește îngrijorări nu doar legate de securitatea digitală, ci și de modul în care sunt gestionate canalele oficiale de comunicare ale instituției.

Rămâne de văzut dacă va fi oferită o explicație oficială și dacă imaginea cu găina va marca începutul unei anchete sau doar sfârșitul unei glume neinspirate.

Este a doua problemă majoră pe care o are pagina de Facebook a Consiliului Județean. Reamintim faptul că, atunci când a pierdut poziția de președinte al CJ Iași, Maricel Popa a plecat cu tot cu pagina de Facebook a județului după el, care avea strânși atunci circa 20.000 de următori, devenind pagina „Senator Maricel Popa”. Atunci s-a pierdut și arhiva, tot ce fusese afișat pe vechea pagină a consiliului. Noua echipa de la CJ a pornit cu o pagină făcută de la 0.

