Pagini regăsite

În 1995 începusem colaborarea permanentă la un cunoscut post de radio care tocmai își mutase sediul de la Munchen la Praga. Pe lângă comentariile politice, aveam în „sarcină” și evenimentele culturale care, slavă Domnului, erau numeroase în Paris, acolo unde mă aflam atunci. Câteva, foarte puține, dintre aceste texte le-am publicat, după ce „treceau pe unde”, în revista Timpul; marea majoritate au rămas inedite, pe multe le-am păstrat în manuscris și le-am regăsit recent, făcându-mi ordine (operațiune, în cazul meu, sisifică) printre hârtii. Am constatat că unele din aceste consemnări culturale prezintă și astăzi un anumit interes, dată fiind importanța evenimentului respectiv. E cazul textului privind una din manifestările prilejuite de centenarul cinematografului. Îl reproduc în continuare, în ideea că, poate, publicul românesc nu avea atunci cum să aprecieze amploarea și originalitatea demersului respectiv. Așadar, pe un ecran uriaș, în piața Trocadero, s-au proiectat, începând cu 28 decembrie 1995, timp de aproape o săptămână, o serie de filme scurte, vechi și noi, grupate sub trei titluri ele însele cu valoare simbolică: „Planète lumière”, „La première séance”, „Lumière et compagnie”. În prima secțiune au fost reunite reportaje realizate de operatorii Lumière în diferite locuri ale globului, din Japonia în Mexic și din Egipt în Rusia. În continuare, s-au prezentat cele zece filme care au constituit prima reprezentație cinematografică publică realizată de frații Lumière la Grand Café, în Paris, pe data de 28 decembrie 1895. Punctul forte al manifestării au fost cele 40 de filme realizate de mari cineaști din întreaga lume care au filmat utilizând camera fraților Lumière. În fine, în completarea programului, un film din 1928 al lui René Clair care omagia Turnul Eiffel.

Evident, partea cea mai insolită și mai captivantă a fost aceea din secțiunea „Lumière et compagnie”. Printre realizatori, nume celebre – Wim Wenders, Peter Greenaway, Costa-Gavras, Andrei Koncialovski, John Boorman, Lucian Pintilie, Alain Corneau, Theo Angelopoulos, David Lynch etc., etc. Convenția e pe cât de simplă pe atât de constrângătoare: s-a utilizat camera originală (mai brutal spus: cutia) fraților Lumière, fiecare film are în jur de 40 de secunde, adică atât cât aveau filmele de acum un secol. Dincolo de varietatea soluțiilor pentru care au optat cineaștii, interesant este modul în care fiecare realizator a înțeles să respecte convenția sau, dimpotrivă, să o transgreseze. Patrice Leconte instalează camera în gara din La Ciotat, exact în locul unde se afla obiectivul fraților Lumière și filmează intrarea unui tren: numai că acum trenul e un impozant și aerodinamic TGV care, bineînțeles, nici nu se mai oprește în gara micului oraș. Claude Leloch, dar nu numai el, mizează pe tema filmului în film: camera filmează o scenă în curs de turnare, vedem operatorii dotați cu aparatură ultramodernă și sofisticată, iar Lelouch, în vervă auto-ironică, prezintă un lung sărut între… un bărbat și o femeie. Peter Greenaway rămâne fidel fantasmelor lui: camera se oprește asupra unui nud masculin, într-un abia schițat cadru oniric. Și spaniolul Bigas Luna apasă pe pedala erotismului: o femeie goală, așezată direct pe un câmp proaspăt arat, își alăptează copilul. Lucian Pintilie ne aduce în fața unui elicopter care decolează de pe gazonul uni stadion: în jurul aparatului un alai de nuntași. mirele și mireasa urcă în elicopter, iar pe sol se cabrează, nervos și speriat, un cal alb. Alții filmează peisaje sau scene de stradă, nostime ori poetice.

Cel puțin două observații importante se pot face în legătură cu această originală întreprindere. Mai întâi, constatarea că 40 de secunde pot fi suficiente pentru a schița o tramă narativă, a impune o metaforă, a face evident un simbol. E, în definitiv, un mod de a demonstra capacitatea sugestivă a cinematografului, forța de impact a imaginii. În al doilea rând, vedem că personalitatea unui regizor se poate afirma prin intermediul doar al câtorva secvențe, fie ele realizate cu mijloace tehnice precare. Sunt concluzii grație cărora putem privi cu optimism intrarea cinematografului în cel de al doilea secol de existență.

Publicitate și alte recomandări video