Până la moarte, boala: ciuma creierului în epoca informației

Sunt unele metafore cutremurătoare, mai ales în prezentul de care ne tot plângem. Expresia „putreziciunea creierului” surprinde o afecțiune omniprezentă a epocii noastre, o boală nu a trupului, ci a minții, cum sunt cele mai grave dintre bolile noastre, una care se infiltrează în țesuturile gândirii individuale și colective. Este o letargie intelectuală, o capitulare treptată, până când devine totală în fața ușurinței de a simplifica și a tentației narațiunii prefabricate. Trăim într-o epocă fără precedent de acces la informație, încă ne regăsim sărăciți intelectual, paralizați de surplusul de date care ar fi trebuit să ne elibereze de propria soartă, să ne scoată din mintea noastră și să ne ducă într-un dincolo al viitorului.

Situația nu este nicidecum nouă; istoria este plină de perioade în care societățile s-au întors spre interior, preferând confortul dogmei față de posibila învățare pe care ți-o aruncă în ochi provocarea noutății. Dar ciuma pe care o resimțim acum – dezvoltată digital de algoritmi care, la fel ca noi, nu știu nici ei ce doresc – este de o virulență pe care, în ritmul nostru, nu am simțit-o până astăzi. Până la urmă, suntem niște navigatori în oceane necartate și lipsiți de un nostrom. Fluxul neîncetat al rețelelor sociale este în mare măsură vectorul unei decăderi, cea intelectuală. Platformele digitale care ne înlănțuie viețile nu sunt neutre; ele sunt făcute să captiveze, să seducă prin insistența lor asupra imediateții și să erodeze capacitatea de gândire continuă.

Epoca distragerii: tirania imediatului

Și noi asta facem: ne putrezim creierul în fața acestei mareei neîntrerupte. Ne înecăm în informații, dar simțim foamea de sens, de direcție, de apartenență. Vrem să fim ai cuiva. Derularea narcopatică a conținutului efemer, tentația strălucitoare a indignării și validării prejudecăților sunt cele care au înlocuit reflecția și descoperirea. Tirania distragerii – o frică colectivă de plictiseală – ne face incapabili să ne confruntăm cu ambiguul, adică cu însăși viața. Fugim spre reductiv, spre ceea ce emoțional ne oferă o recompensă imediată, și așa ne abandonăm facultățile critice.

Spectacolul public e o măsură asumată încă din Antichitate. În Evul Mediu execuțiile reprezentau exact această dimensiune. Azi însă discursul politic se degradează în spectacol, unde sloganurile și frazele scurte uzurpă substanța. Camerele de ecou proliferează, amplificând tribalismul, un tribalism în care nu ne mai prea regăsim. Însăși arhitectura implicării noastre digitale ne remodelează, forjând o societate în care rațiunea este înlocuită de emoție brută, iar complexitatea este tratată ca o erezie.

Devenim prizonieri ai propriilor prejudecăți, închiși în algoritmii care ne reflectă convingerile, într-o oglindă insistentă a propriilor convingeri. Și creierul zace și se descompune. Ciuma despre care vorbim este cea a stagnării. Consecințele societale ale declinului intelectual sunt profunde. Discursul public degenerează într-o cacofonie de sloganuri și zgomot – vedem asta mai ales în perioadele electorale – și ajunge să fie lipsit de substanță și, poate mai important, de nuanță. Și, cred eu, cel mai grav, de tăcerea gândirii critice. Brain rot all the way, ca să sune ca un colind acum, de Sărbători.

Cicatricile României

În România, care încă simte umbrele autoritarismului, încă purtăm pe umeri cicatricile libertății, acest brain rot poate se simte mai puternic, deoarece, puse laolaltă, fragilitatea democrației este tot mai evidentă, într-o societate ce acum cunoaște iluzia iliberalismului, în care populația aude tot mai des chemarea de sirenă a populismului și a seducțiilor mediocrității.

Sistemul educațional rămâne împovărat de incapacitatea de a cultiva curiozitatea și gândirea critică. Peisajul media, deși eliberat de controlul monolitic, este prizonier al senzaționalismului și intereselor ascunse. Remediul nu este cenzura sau suprimarea cunoașterii. Aici este vorba despre recuperare a unor valori: un curaj de a ne înfrunta, de a ști cum să depășim dulcea dulceață a ambiguității. De a rezista în fața ciumei noastre cotidiene, cea a confortului și nostalgiei. O recuperare a rigorii raționamentului. Miza este imensă: esența umanității noastre.

Bucuria îndoielii, a interogației, a descoperirii duce, de fiece dată, la o răsplată de necrezut: o societate capabilă să se confrunte cu complexitățile profunde ale existenței. Ne aflăm în război. Nu numai acest război hibrid cu Rusia, ci, mai grav, unul cu noi înșine. Pentru că e vorba despre un viitor – iar acest viitor nu este pentru noi. Trebuie să fim conștienți că noi nu suntem altceva decât custozi pentru cei care vor veni în urma noastră. Iar atunci ne dăm seama că mizele nu ar putea crește mai mult. Însăși esența umanității noastre, capacitate pe care o avem de empatie, de compasiune, de a crea o societate ține de putința noastră de a trece peste această ciumă internalizată și să reînvățăm lucruri simple. Spre exemplu, să reînvățăm să citim. Creierul nostru și viitorul s-ar bucura.

Radu Cucuteanu este istoric, redactor de carte și traducător, angajat în prezent al Editurii Junimea

Articolul face parte din seria „Brain rot. Este acest trend ireversibil?”,

tema de meditație propusă de redacție colaboratorilor, la sfârșitul anului 2024.

