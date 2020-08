Pancu: A fost o victorie a caracterului, nota 100 o au jucătorii din partea mea

"Ştiam că va fi foarte greu, am avut doar o săptămână la dispoziţie. Am preluat o echipă căzută din toate punctele de vedere, o echipă care a pierdut foarte mulţi jucători. A fost o victorie a caracterului, nota 100 o au din partea mea. Sper să se rezolve problemele de lot, problemele financiare, pentru că fotbalul pe care îl văd eu e la sute de ani lumină. Am cerut 20 de jucători, câte doi pe fiecare post. Vor mai veni minim cinci jucători săptămâna aceasta", a spus Pancu, potrivit digisport.ro.

Formaţia Poli Iaşi a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Chindia Târgovişte, într-un meci din prima etapă a Ligii I.