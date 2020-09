PANCU: între principii şi interesul echipei

În momentul în care a fost instalat antrenor principal la Politenica Iaşi, Daniel Pancu a anunţat că nu va urma modelul patentat de mulţi tehnicieni din Liga I pentru ocolirea regulii folosirii jucătorilor sub 21 de ani. După cum se ştie, multe echipe schimbă după doar câteva secunde ale unei partide pe unul dintre cei doi jucători eligibili pentru naţionala de tineret pe care e forţat să mizeze.

Cuvintele lui Pancu au fost rostite în momentul în care antrenorul era sigur că în poartă mizează pe doi jucători under 21, Teodor Axinte şi Ianoş Brînză, şi că pe postul de fundaş dreapta va mai veni o dublură lângă Răzvan Onea. Planurile tehnicianului au primit o lovitură dură în momentul în care FRF a decis schimbarea criteriilor legate de acoperirea regulii amintite, Brînză ieşind din categoria “vulnerabilă”, deoarece a îmbrăcat tricoul naţionalei de tineret a Republicii Moldova. În plus, nici dublură sub 21 de ani pe postul lui Onea nu a fost găsită. Poli are acum la dispoziţie doar trei jucători tineri de bază pentru că pe lista spernaţelor pe care antrenorul se bazează apare şi Francisc Cristea, în afară de Axinte şi Onea. Francisc are avantajul că va fi “under 21” şi anul viitor, acesta are însă dezavantajul că în sistemul “4-3-3” folosit de Pancu titularii de la mijloc sunt, de regulă, jucători rutinaţi, Vanzo, Breeveld, Passaglia şi De Iriondo fiind primele opţiuni.

Cum Axinte a încasat opt goluri în ultimele două meciuri, ridurile de pe fruntea lui Pancu s-au adâncit înaintea disputei de la Arad, de duminică, din runda a IV-a a Ligii I. Înaintea căruia are o singură soluţie sigură sub 21 de ani, Onea, care nu a făcut nici el un meci grozav cu Gaz Metan Mediaş, duminica trecută. Pentru al doilea rol “under”, Pancu, foarte probabil, are dileme serioase. Dacă îl titularizează pe Francisc Cristea, care nu s-a făcut deloc de râs în prima rundă, cu Chindia, riscă să piardă din forţa liniei mediane. Dacă îl bagă în poartă pe Axinte, riscă să-l expună pe proaspătul internaţional de tineret, care, foarte probabil, are moralul afectat după ultimele meciuri.

În atare condiţii, varianta introducerii unui jucător tânăr în primul “11” care să fie schimbat rapid la Arad a început să fie pusă pe tapet în Copou. Mai trebuie menţionat că în afara celor trei jucători amintiţi, în lot mai îndeplineşte regula sub 21 de ani şi fundaşul stânga Bogdan Balint, însă acesta pare la antrenamente departe de rigorile primei ligi.

Ce se va întâmpla duminică, în disputa cu UTA, când Pancu va avea de ales între respetcarea unui principiu enunţat în anumite condiţii, dovadă clară a lipsei de experienţă a antrenorului şi interesul imediat al echipei rămâne de văzut.

Partida dintre UTA şi Poli, din ultima zi a săptămânii, va începe la ora 18:45. Pentru acest meci, ieşenii vor pleca astăzi din Copou, după antrenamentul de dimineaţă, cu autocarul, pe drumul spre vestul ţării urmând a avea loc o haltă la Cluj, în această noapte. (Ovidiu MINEA)