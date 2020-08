Miscarea spre digitalizare, lucrul la distanta, comenzile online si utilizarea resurselor IT de tip cloud au explodat profiturile companiilor Big Tech (Amazon, Facebook, Google si Microsoft), arata o analiza a casei de brokeraj XTB Romania, potivit careia pandemia a accelerat dezvoltarea digitala a lumii cu cel putin doi ani, atat in economii dezvoltate, cat si in cele emergente.

"Gigantii din tehnologie au iesit castigatori, la nivel de grup, cu toate ca intre ei au aparut unele diferente. Alphabet a raportat venituri in scadere pentru prima oara, de doar 2%, in timp ce Facebook a marcat o crestere de 11% a acestora. Strict pe segmentul de publicitate, scaderea a fost de 8% pentru Alphabet. Desi generator de pierderi in prezent, segmentul 'Other bets' care include divizia de masini autonome Waymo, poate fi promitator", spune Claudiu Cazacu, consulting strategist in cadrul XTB Romania.

Amazon a asigurat actionarilor un profit de 10,3 dolari pe actiune, fata de 1.46 cat erau estimarile. Divizia de cloud a decelerat la un avans de 29% de la 33% trimestrul anterior. In iulie, o actiune era peste 3.000 de dolari, de la aproximativ 2.000 de dolari in februarie.