Pandemia a răpus un sfert din sectorul HORECA

Un sfert din antreprenori din turism și HORECA nu mai pot deschide locațiile și asta din două motive: lipsa resursei financiare și din cauza lipsei de predictibilitate. Unitațile din turism au nevoie să fie despăgubite, a spus marți Daniel Mischie, liderul task-force-ului de turism din cadrul Coaliției pentru Dezvoltarea României într-o conferință de presă. ”Am reușit la finele anului trecut ca operatorii din industrie să fie despăgubiți cu 20% din diferența cifrei de afaceri 2020/2019. Între timp premierul de atunci a demisionat și legea nu a mai apărut atunci in Monitorul Oficial. Noul Guvern a reluat discuțiile și in 30 decembrie a aparut totusi in Monitor, dar în prezent suntem in faza în care poimâine ( miercuri) se vor purta iar discuții pe marginea aceleiași legi. Noi așteptăm ca despăgubirile promise să ajungă în cel mai scurt timp la antreprenori pentru a nu vedea și mai multe închideri ale afacerilor”, a mai spus Mischie