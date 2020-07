Pandemia i-a făcut pe oameni să citească mai mult. Vânzările de carte au crescut cu 27% mai mult față de anul trecut

In primele sapte luni ale anului au fost comandate cu 27% mai multe carti fata de perioada similara din 2019, iar comanda medie a crescut cu 15% in aceasta perioada, ajungand aproape de 100 lei, potrivit datelor companiei online, care arata ca bestseller-urile verii sunt cartile insotite de recenzii si review-uri.

"Cartile insotite de recenzii si review-uri se numara printre bestseller-urile verii pe Libris.ro, semn ca romanii citesc tot mai mult carti recomandate, mai ales cand vine vorba de beletristica. In topul aprecierilor cititorilor se afla autori straini contemporani consacrati, dar si povesti inspirationale locale, precum volumul '27 de pasi', semnat de Tibi Useriu", arata datele companiei.

Perioada de distantare sociala, dar si vacanta de vara au coincis cu o crestere semnificativa a vanzarilor de carte din categoria "Beletristica" pe Libris.ro.

"Astfel, in primele sapte luni ale anului au fost comandate cu 27% mai multe carti fata de perioada similara din 2019. Comanda medie a crescut si ea cu 15% in aceasta perioada, ajungand aproape de 100 lei. Cele mai multe carti au fost comandate din Bucuresti, Timisoara, Cluj-Napoca, Iasi si Brasov. In topul vanzarilor se afla intr-o proportie semnificativa volumele care au primit aprecieri pe site", precizeaza compania.

