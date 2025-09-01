Pandemia și războiul? Natalitatea s-a prăbușit: cu 40% mai puțini copii născuți la Iași în ultimii 5 ani. Record minim al ultimilor 13 ani. Cum stăm, pe comune?

În 2024, județul Iași a înregistrat cea mai scăzută natalitate din ultimii 13 ani, o realitate care marchează un punct critic în evoluția demografică a regiunii. Pandemia, urmată de crizele economice și contextul geopolitic din proximitatea războiului din Ucraina au influențat decisiv deciziile tinerelor familii, care au amânat sau chiar renunțat la a avea copii, contrazicând așteptările unei reveniri rapide a natalității.

Această tendință nu afectează însă doar Iașul, ci întreaga Regiune de Dezvoltare Nord-Est, unde scăderile sunt dramatice, județe precum Vaslui, Bacău și Neamț raportând diminuări semnificative comparativ cu anii anteriori.

Concret, numărul copiilor născuți în județul Iași s-a prăbușit în acești ultimi ani. În 2024 s-au înregistrat doar 6.712 nou-născuți vii, cu 41% mai puțini decât în 2019, anul de vârf al natalității recente. După pandemie, municipiul Pașcani și-a pierdut locul de al doilea centru de nașteri din județ, fiind depășit de comunele Miroslava și Ciurea. Dincolo de granițele Iașului, întreaga Regiune de Nord-Est a cunoscut scăderi dramatice, ajungând să conducă topul național al declinului demografic.

Acum 10 ani Iașul era în topul național al natalității

În urmă cu un deceniu, Iașul se menținea pe un trend ascendent. În 2012 se nășteau 8.016 copii, iar în 2019 numărul urca la 11.425, dintre care 42% în municipiul reședință. Criza COVID a adus o mică scădere, dar medicii se așteptau la o revenire rapidă, așa cum se întâmplase după alte perioade dificile din istorie. Realitatea ultimilor cinci ani a contrazis însă așteptările: în 2021 județul a pierdut aproape 500 de nașteri, în 2022 alți 1.848, în 2023 încă 1.020, iar în 2024 încă 1.205. În total, peste 40% din natalitate s-a evaporat într-un interval foarte scurt.

„Sunt studii care arată că în perioade de pandemie, de efervescență socială, economică, sanitară, lumea se gândește că o sarcină ar putea să complice viața de familie, viața personală, și o amână pe perioada în care fenomenul e acut. (…) Mă așteptam ca în România, pe perioada COVID, să scadă natalitatea, iar apoi să urmeze o compensare, dar cifrele pe care le avem momentan contrazic teoria aceasta. Sigur, există și războiul în această motivație, poate fi și acesta un factor”, explica prof. dr. Bogdan Doroftei, directorul medical al Maternității „Cuza Vodă” Iași.

Nord-Estul, campionul declinului

Căderea nu este doar a Iașului. Între județele cu cele mai mari scăderi procentuale în 2024 față de 2023 se regăsesc cinci din cele șase ale Regiunii Nord-Est. Vasluiul a pierdut 21,7% din nou-născuți într-un singur an, Bacăul a scăzut cu 18,2%, Botoșani cu 16%, Iașul cu 15% și Suceava cu 13%. Toate depășesc media națională, de -11%. Singurul județ din România unde natalitatea a crescut a fost Giurgiu, cu un plus de 1,79%.

Privind intervalul mai larg, 2019-2024, tot Nord-Estul țării oferă cele mai dramatice cifre. Vasluiul a pierdut peste jumătate din nou-născuți (-54,5%), Iașul și Bacăul aproape 41%, iar Neamțul 34%. Doar Botoșaniul și Suceava au înregistrat scăderi mai blânde, cu 30,7% și 25,8%, rămânând totuși în declin.

Această dinamică arată un fenomen care se repetă la scară largă în regiune: tinerele familii amână sau renunță la a mai avea copii, într-o zonă deja marcată de migrație masivă, venituri reduse și lipsă de investiții publice.

Comunele din jurul Iașului schimbă harta natalității

În interiorul județului, schimbările cele mai vizibile vin din zona metropolitană. Din cele 98 de localități, doar zece au înregistrat creșteri în 2024 față de 2019, patru dintre ele fiind comune aflate la marginea municipiului. Miroslava a crescut cu 35% (de la 314, la 425 de nou-născuți), Valea Lupului cu 38% (de la 182, la 251), Rediu cu 7%, iar Aroneanu cu 46% (de la 28, la 41).

Acest fenomen arată migrarea familiilor tinere către suburbii, acolo unde costurile locuirii sunt mai mici, iar accesul la oraș rămâne facil. În timp ce Iașul se confruntă cu un declin constant al natalității, comunele din jur devin noile centre de creștere. Totuși, creșterile punctuale nu schimbă imaginea de ansamblu: declinul demografic este puternic și continuu, iar fără măsuri publice consistente, el pare greu de inversat.

România, într-un declin accentuat

Scăderea natalității este vizibilă și la nivel național. În 2024 s-au născut cu 11% mai puțini copii decât în 2023 și cu 32,5% mai puțini decât în 2019. Asta înseamnă o pierdere de 68.500 de nou-născuți, comparativ cu perioada de dinaintea pandemiei. Bucureștiul a înregistrat un declin de 41,5%, apropiat de cel al Iașului, în timp ce multe județe din sud și vest se mențin sub media negativă a țării.

Tabloul general confirmă faptul că anul 2024 a fost cel mai slab pentru natalitatea României din ultimii 13 ani. Dacă în 2019 nașterile urcau spre un vârf, astăzi cifrele revin la niveluri care pun în discuție viitorul demografic al țării și al regiunii Nord-Est.

