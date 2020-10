Panifcom marchează Ziua Mondială a Pâinii printr-un eveniment unic, Paniversaria (P)

“De cinci ani de zile, sărbătorim Ziua Pâinii Panifcom prin caravana Paniversaria, un eveniment de street-perfomance unic la nivel regional (Iași, Botoșani, Vaslui și Suceava), format din 6 mașini Panifcom, un car alegoric desprins dintr-o poveste, trupe de dans, personaje fabuloase, mascote, magicieni și multe surprize.

Anul acesta, în contextul pandemiei, am renunțat la caravană, însă, am transformat evenimentul de street-performance Paniversaria, într-unul de tipul tram-performance. Mai exact, în perioada 14-16 octombrie 2020, morărița Panifcom a împărțit zâmbete și bunătăți cu maia, persoanelor care au călătorit cu tramvaiul personalizat Panifcom.”





„Am demarat acest proiect de tram-performance, în parteneriat cu Compania de Transport Public Iași, la începutul acestui an, când am personalizat un tramvai Panifcom, care ne dorim să fie, nu doar un mijloc de promovare outdoor, ci un instrument de comunicare/interacțiune cu ieșenii. În primăvară, am oferit călătorilor mărțișoare personalizate cu motive tradiționale, astfel că, prin această nouă acțiune cu ocazia Paniversariei, ne dorim să fim mereu conectați cu comunitatea locală.” declară Cătălina Florea, manager marketing Panifcom.

Totodată, pentru a marca Ziua Pâinii, am realizat câteva acțiuni în mediul online, iar în parteneriat cu radio Impact Fm, am demarat timp de două săptămâni un concurs cu premii aniversare, plămădite cu maia.

Poftește și ziua pâinii sărbătorește!

Produsele de panificație Panifcom sunt plămădite cu maia, ca să vă aducem zilnic, la masă, o pâine vie, făcută ca pe vremuri.

Panifcom este lider în panificație pe piața ieșeană. Agropan Impex, societatea comercială care deține marca Panifcom, activează în trei ramuri importante ale agriculturii și alimentației: cultivarea, recepția și depozitarea cerealelor; panificație și creșterea animalelor.

Mai multe detalii: www.panifcom.ro