Papa Francisc, prins că s-ar uita la fete dezbrăcate

In urma cu o luna, un cunoscut model de pe Instagram cu 2,2 milioane de urmaritori, a facut un anunt care a uimit internautii. Natalia Garibotto, pe numele ei, a declarat ca Papa Francisc i-a apreciat una dintre pozele in bikini. Tanara a dezvaluit totul, iar postarea acesteia a devenit virala si distribuita in intreaga lume.