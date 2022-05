Papua Noua Românie

Anul acesta, adică doar de câteva luni, au apărut pe străzile oraşului, şi chiar în localităţile învecinate, trotinete electrice de la una sau două firme de profil, care pot fi închiriate de oricine. Îţi trebuie doar o aplicaţie pe telefon şi bani în cont. Şi abilităţi echilibristice, evident, că nu poţi merge pe două roţi în picioare, uneori chiar şi cu 40 km/oră decât dacă ştii cum să o faci.

Dar, odată cu aceste apariţii care pot fi întâlnite aproape la orice colţ de stradă, a ieşit din nou la iveală şi spiritul nostru de români civilizaţi de la Cucuieţii din Deal. Chiar după primele zile de la inaugurarea serviciului au apărut la ştiri imagini cu trotinete distruse, vandalizate, aruncate în râuri. Se pare că pentru unii băştinaşi acele creaturi pe două roţi care stau singure în picioare de parcă sunt vii, cu cele două coarne ridicate în vânt, negre şi ameninţătoare ca nişte umbre malefice sunt nişte spirite rele care au invadat aceste meleaguri pure pentru a le strica pacea şi liniştea, echilibrul natural.

Am auzit multe păreri pur şi simplu duşmănoase la adresa trotinetelor verzi, foarte asemănătoare cu cele imediat următoare apariţiei telefoanelor mobile, avioanelor, maşinilor. Ele sunt o altă întruchipare a lui Sarsailă! De aceea trebuie atacate cu pietre, cu bâte, trebuie distruse. Acele „fiinţe” diabolice sunt pomenite în blesteme, în urma lor trebuie să îţi faci cruce şi să scuipi de trei ori. Şi asta numai şi numai pentru că sunt peste tot şi par a fi gratis. Da, o trotinetă care stă singurică, în aşteptare de clienţi, într-un cartier mărginaş, seara, fără lanţ gros pe ea, fără alarmă, fără antifurt conectat la satelit e ciudată, e un îndemn la furt/viol pentru oricine trece prin apropiere. Eşti prost dacă nu îi dai măcar un şut în roţi sau un brânci ca să o vezi trântită. Eşti un cetăţean model dacă o iei şi o arunci într-un tomberon sau într-o groapă de construcţii. Ţi se iartă toate păcatele şi primeşti cel puţin 3 virgine drept răsplată dacă furi cu totul una, îi demontezi GPS-ul şi o vinzi pe bucăţi sau întreagă la „băieţi”.

Pentru mulţi întreprinzători autohtoni aceste trotinete au devenit o sursă uşoară şi frumuşică de venituri. Găseşti o grămadă de anunţuri pe Internet cu astfel de vehicule electrice furate şi puse la vânzare. „Oamenii de afaceri” respectivi nu fac decât să le culeagă cu o dubă de prin cartiere, la fel cum ai culege pepeni de pe câmp, să le distrugă sistemul de urmărire şi să le pună la vânzare. Singura investiţie mai consistentă este procurarea unui încărcător pentru ele, în rest, recolta este aproape inepuizabilă, având în vedere că firma ce oferă acest serviciu împrospătează permanent stocul. Cine poate să te caute prin vreun sat îndepărtat şi uitat de lume şi de lege, foarte asemănător cu o insulă din Pacific şi să îţi identifice o trotinetă care are oricum GPS-ul anulat? Dacă o şi vopseşti frumos, în culorile tale preferate, aurii, ai să devii invidia satului. Şi uite aşa ai făcut rost de un mijloc de transport eficient cu o sumă modică, să zicem 300 lei.

Chiar zilele trecute am văzut pe viu cum se practică acest ritual străvechi. Doi puşti călăreau o asemenea trotinetă prin sat veseli nevoie mare. Unul flutura mândru carcasa de la GPS smulsă din aparat. Celălalt se lăuda în faţa găştii cum o să-i demonteze motorul şi bateria şi o să le vândă pe net. Era ca un dans cu strigături tribalice.

Mulţumim lumii cu adevărat civilizate pentru nenumăratele oportunităţi de a ne „dezvolta”. Mulţumim pentru casele construite cu bani europeni, destinate bieţilor oameni care au fost prinşi de inundaţii şi care la scurt timp după ce s-au mutat în ele le-au distrus şi vândut pe bucăţi. Mulţumim pentru nenumăratele aparaturi, maşinării, autovehicule donate din suflet de Occident din prea multă bunătate, pentru a ne face viaţa mai bună, şi care au fost, de asemenea, furate şi/sau vândute pe bucăţi de membrii noştri de trib specializaţi. Vă suntem profund recunoscători pentru motorina pe care aţi trimis-o în cantităţi industriale în bazele NATO şi pe care aţi lăsat-o nepăzită favorizând astfel „scurgerea” ei nestingherită către alţi oameni de-ai noştri primitori şi isteţi. Bunătatea voastră ne copleşeşte. Vă rugăm, nu vă opriţi, poporul nostru depinde deja de voi!...

Ar trebui totuşi ca domnii generoşi să studieze mai întâi cultura şi mentalitatea noastră. Vor afla astfel că religia străveche a românilor, moştenită din bătrâni, spune că lucrul primit gratis, pierdut sau uitat de altul, ori găsit poartă ghinion şi nu trebuie păstrat sub nicio formă, altfel toate blestemele se vor abate asupra proaspătului posesor. De asemenea, tot tradiţia spune că e mare păcat să laşi un fraier care nu are grijă de lucrurile, banii şi averea lui, care e darnic, spart la pungă şi naiv, să plece acasă la fel cum a venit. Acesta trebuie neapărat jecmănit, deposedat de bunuri, lăsat în fundul gol, chiar bătut pentru a-l aduce pe drumul cel drept. Îţi va mulţumi mai târziu şi îţi va purta veşnică recunoştinţă. E un semn divin când vezi un asemenea individ, şi nu ai voie să-l ignori, să-l laşi în voia lui, e dorinţa spiritelor sacre, altfel vei fi tu aspru pedepsit. Se vor abate boli peste casa ta, vei avea coşmaruri nopţi la rând, te vor copleşi regretele, vei deveni impotent o perioadă bună de timp, îţi vor apărea pete ciudate şi dureroase pe corp, în special în locuri intime, îţi va cădea părul, vaca n-o să-ţi mai dea lapte, recolta ţi se va strica, focul îţi va mistui bunurile muncite, potopul îţi va îneca animalele, poate chiar moartea să îţi răpească pe cei dragi. Furtul şi distrugerea lucrurilor care nu-ţi aparţin sunt obiceiuri respectate cu sfinţenie de toţi aici. Fiecare dintre aceste fapte va fi recompensată cu vârf şi îndesat în lumea de apoi, deci e bine să ai cât mai multe din astea în portofoliu.

Sigur că vă lăsaţi păcăliţi de aspectul nostru aparent îngrijit, de pielea noastră albă, zâmbetul nostru deschis şi primitor, de ospitalitatea noastră, dar trebuie să ştiţi că toate astea au un preţ, dacă nu sunteţi de-ai noştri…

Briscan Zara este scriitor şi publicist