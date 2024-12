Paradox în dosarul unui tânăr prins băut la volan. Totul a pornit de la lentoarea procurorilor

În martie 2020, polițiștii pășcăneni au oprit în trafic un Opel condus de Gabi Horer. La testarea cu aparatul Dräger a rezultat o concentrație a alcoolului în aerul expirat de 1,04‰. Analizele ulterioare au stabilit o alcoolemie de 2,4‰ în sânge. Deși cazul nu ridica dificultăți, dosarul lui Horer a fost uitat de procurori într-un fund de sertar timp de doi ani, referatul de terminare a urmăririi penale fiind datat 6 mai 2022. Rechizitoriul a mai făcut un an și jumătate pe drumul spre instanță, dosarul fiind înregistrat pe rolul magistrații Judecătoriei abia în octombrie anul trecut. În iunie, judecătorii l-au condamnat pe Horer la 2 ani și 2 luni de închisoare, dar cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani. În plus, i-au interzis să se mai urce la volan timp de un an și l-au obligat la prestarea a 90 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității.

Pedeapsa complementară a fost principala problemă invocată de Horer în apelul declarat împotriva sentinței date la Pașcani. El a arătat că fusese privat de dreptul de a conduce din martie 2020. Era pieton de patru ani, încă un an de interdicție reprezentând deja o pedeapsă exagerată, mai ales că nu provocase niciun accident, își recunoscuse și își regretase fapta. De asemenea, cele 90 de zile de muncă în folosul comunității erau prea multe, punându-i în pericol slujba actuală. Horer avea un loc de muncă stabil în construcții și ar fi trebuit să-și ia liber de fiecare dată când ar fi fost chemat să lucreze pentru comunitate, ceea ce l-ar fi putut face pe patron să se lipsească de serviciile sale.

Argumentele lui Horer nu au clintit decizia judecătorilor. O pedeapsă de 2 ani și 2 luni de închisoare era justificată, luând în considerare alcoolemia deosebit de ridicată pe care o avea tânărul în momentul opririi de către polițiști. Faptul că nu provocase niciun incendiu se datora norocului și faptului că incidentul se petrecuse în timpul nopții, când traficul era redus. Interzicerea dreptului de a conduce timp de un an era firească. Dacă Horer ar fi fost condamnat cu suspendare, fără a i se interzice măcar dreptul de a conduce, pedeapsa ar fi fost practic golită de conținut, încurajându-l să încalce din nou legea. Nici cele 90 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității nu erau prea multe, în aprecierea magistraților Curții de Apel, în raport cu gravitatea faptei comise. Apelul lui Horer a fost respins, sentința Judecătoriei Pașcani devenind definitivă.

