Paradox. Manipulările despre COVID sunt crezute mai ales de românii educați

Nu există diferențe majore între femei și bărbați în ceea ce privește modul cum se raportează la teoriile conspirației, a stabilit cercetarea realizată de sociologul Cătălin Stoica și de antropologul Radu Umbreș. O diferență relevantă asupra modului cum se raportează o persoană la manipulările despre coronavirus o face însă vârsta, căci bătrânii au o tendință mai mare de a crede în teoriile conspirației.

„Posibilele explicații sunt următoarele: în primul rând, există o diferență între tineri și bătrâni în ceea ce privește modul cum se raporteează la Internet. Generațiile în vârstă sunt slab pregătite să selecteze informațiile alternative pe care le primesc și să compare sursele pentru a verifica datele vehiculate online. Din păcate, studiul de față nu a cercetat și aspecte precum abilitățile digitale, educația media și modul cum se folosește internetul”, menționează profesorii Stoica și Umbreș.

Vârsta, dar și gradul de educație reprezintă două dintre aspectele specifice României în ceea ce privește raportarea la manipulările (datele alternative) despre Covid.

Vârsta are relevanță în raport cu răspândirea teoriilor conspirației pentru că regimul autoritar al lui Ceaușescu s-a remarcat prin faptul că a existat o prăpastie între discursul oficial (propagandă) și realitate, afirmă studiul. La mijlocul anilor 1980, cei mai mulți români ajunseseră să nu mai creadă în stat și se bazau pe un sistem de zvonuri, pentru a găsi un sens al vieții lor de zi cu zi.

Paradoxal, cu cât gradul de educație al unei persoane este mai înalt (absolvent de liceu sau facultate), cu atât credința în teorii ale conspirației este mai mare.

„Situația paradoxală a relației inverse dintre gradul de educație și teoriile conspirației despre COVID ar putea avea legătură cu faptul că românii mai bine educați nu au încredere în guvern. În România, cu cât gradul de educație crește, cu atât scade nivelul de încredere în guvern și în pozițiile sale oficiale”, menționează studiul „Suspicious minds in times of crisis: determinants of Romanians’ beliefs in COVID-19 conspiracy theories”.

Aflați amănunte de pe newsweek.ro.