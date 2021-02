Există o platformă online (DataReportal) care face anual statistici ale activităţilor de pe Internet. Se poate vedea acolo clar şi la nivel global cam ce interese are fiecare popor în parte reflectat în căutările lui din mediul virtual. O părere mai realistă şi obiectivă despre fiecare naţie şi capacităţile, plăcerile, durerile ei nu cred că se poate face. La urma urmei după gusturile, activităţile şi interesele cele mai intime şi neîngrădite ale fiecăruia se poate afla ce hram poartă, nu? După vorba tradiţională, moştenită din tată-n fiu: „Arată-mi ce cauţi pe net ca să-ţi spun cine eşti”.

Mi-a luat ceva timp să pun una lângă alta informaţiile de pe platforma amintită, dar a meritat. Am ales să compar fiecare dintre primele 20 de poziţii, în ordine descrescătoare a frecvenţei, pentru trei rezultate din anul 2020: căutările directe către anumite website-uri, căutările de pe Google şi cele de pe Youtube. De menţionat că cele de pe Youtube sunt cele mai interesante/picante tocmai pentru că punctează câte un singur element concret ce a fost căutat anume, arătând astfel preferinţa evidentă a celui care a tastat pe browser, respectiv a spiritului naţional. Nu am notat, din motive de spaţiu şi de redundanţă, căutările prea comune care apar la toată lumea deopotrivă şi care nu denotă nimic deosebit, cum ar fi cele către motoare de căutare arhicunoscute (ex. Google, Yahoo), vreme, cumpărături (ex. Amazon, eBay), site-uri de socializare (ex. Facebook, Twitter, Reddit). Şi nici nu am analizat toate ţările, ci doar câteva mai reprezentative din Europa şi America.

Franţa. Printre cele mai căutate site-uri web în afară de cele ştiute am găsit: Leboncoin (anunţuri gratuite), LiveJasmin şi Bongacams (porno), Orange, Free (telefonie, Internet), Labanquepostale (bănci). La căutările pe Google avem deosebit tot Leboncoin, Restaurant, SFR (telefonie), dar şi Credit Agricole (o mulţime de francezi harnici au fost interesaţi de creditele agricole). Pe Youtube avem jocuri (Fortnite, Minecraft), muzică (pop - Sqweezie, Aya Nakamura; soul, R&B, rap - Jul, Ninho, PNL, Dadju, RK; chanson - Angèle).

Germania. La nemţi, printre primele 10 website-uri apar deja videochaturile (LiveJasmin). În locurile următoare apar şi cele porno (Xhamster, Pornhub), de gaming (Twitch, GMX). Pe Google cele mai multe căutări au fost pentru tabloide (Bild), anunţuri (kleinanzeigen), ştiri (nachrichten). Youtube-ul e plin de jocuri (Fortnite, Minecraft), muzică (soul, R&B, rap - Mero, Capital Bra, Shirin David, Standard Skill; rock - Rammstein; pop - BTS, o formaţie sud-coreeană!), gameri (Paluten, Gronkh), emisiuni TV (DSDS - un fel de Vocea României), vloggeri (PewDiePie) şi cărţi audio (Hörbuch).

Italienii au intrat în 2020 pe website-uri de ştiri (Libero, Repubblica), porno (Pornhub) - nu aşa de multe ca nemţii, dar nici pe sfert cât au făcut-o alţii, vom vedea cine. Pe Google au căutat fotbal la greu (Serie A, Diretta, Inter, Milan etc.), iar pe Youtube, jocuri (Fortnite, Minecraft), muzică (pop, canzoni - Soldi, Ultimo, Me contro te, Calma, Sanremo; rap - MIA, Mahmood, Salmo, Sfera Ebbasta; rock - Queen) şi o chestie interesantă care este recurentă şi la spanioli, englezi şi americani numită pe scurt ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response), ceva despre influenţa sunetelor asupra corpului uman şi a stărilor fizice şi mentale.

În Spania s-a intrat cel mai mult pe site-uri porno, că deh, sunt latini şi au sângele „caliente” (LiveJasmin, Xhamster), de sport (Marca), ştiri (El Pais, El Mundo), bancare (Caixabank), de torrente (Elitetorrent). Pe Google s-au căutat tot ştiri (Corte Inglés, El Mundo, El Pais), bănci (Santander), iar pe Youtube, muzică (pop - Rosalia; rap - Anuel, Calma, Bad Bunny; reggaeton - Ozuna, Aitana), spectacole TV de varietăţi (La Resistencia), vlogging (AuronPlay), acelaşi ASMR ca la italieni, desene animate (Peppa Pig), gaming (Minecraft), gameri (Willyrex, Thegrefg).

Marea Britanie a accesat website-uri de ştiri (BBC), social media (LadBible), porno, mai multe ca la italieni, spanioli ori nemţi, (LiveJasmin, Bongacams, Pornhub), gaming (Twitch). Pe Google s-au găsit ştiri (Sky), shopping (Tesco, Argos, Next, Asda), iar pe Youtube, filme de gaming (Fortnite, Minecraft, Roblox) ASMR, vloggeri (PewDiePie, KSI), desene animate (Peppa Pig), cu muzică (Baby Shark Song - cel mai căutat şi molipsitor cântec al anului, Queen, BTS, Ariana Grande) şi sport (WWE).

Peste ocean, în SUA, lucrurile ar putea părea altfel, dar nu sunt cu mult diferite. S-au accesat site-uri de banking (Chase), motoare de căutare (Bing), gaming (Twitch), sport (ESPN), porno - slăbuţ faţă de Europa (doar LiveJasmin) şi afaceri (force.com). Pe Google s-a dat search pentru anunţuri (Craigslist), sport (NFL, NBA), iar pe Youtube pentru gaming - cele mai multe dintre toate, americanii fiind astfel cei mai jucăuşi din lume - (Fortnite, Minecraft, Roblox, Gocha Life, Slime), sport (NBA, ASMR), muzică - cea mai variată gamă (acelaşi copilăresc şi jucăuş Baby Shark Song; rap - Cardi B, Old Town Road, Billie Eilish, Drake, BTS, Queen, Ariana Grande), gameri (PewDiePie) şi business (Money).

Şi, în sfârşit, ajungem şi la România, după un ocol comparativ prin jumătate din mapamond. Ei bine, observăm din această statistică pură că suntem cu adevărat speciali în lume. Numărul site-urilor porno accesate în 2020 depăşeşte ca număr şi procentaj pe cele din toate celelalte ţări, începând chiar de pe locul 7 din 20 (Bongacams), continuând apoi cu restul, cele mai cunoscute în materie de pe piaţă fiind prezente la datorie (Pornhub, LiveJasmin, Xhamster). Ne-au mai interesat ştirile (Digi24), torrentele (Filelist), filmele gratis (Filmeonline) şi revistele online pro LGBTQ (Vice), ceea ce demonstrează mai degrabă, contrar aparenţelor, că suntem cei mai deschişi la nou şi deosebit dintre toţi. Pe Google românii au căutat sport, ca băieţii (Flashscore), articole de construcţii, că suntem gospodari (Dedeman), câştiguri nemuncite (Loto), că nu credem decât în Dumnezeu şi în noroc, şi, ghiciţi ce: BMW, că maşina e animalul nostru preferat şi sacru. Pe Youtube s-au vizionat seriale TV (Puterea Dragostei, Las Fierbinţi), filme cu gameri şi de gaming (Maxinfinite, Fortnite, Minecraft) şi un anume „Bass” care nu am înţeles unde trimite. Dar cea mai interesantă şi deloc surprinzătoare căutare dintre toate, care a ocupat, din cele 20 de poziţii, nici mai mult, nici mai puţin de 8 per total, este aceea pentru cea mai populară muzică românească de la ora actuală, anume manelele. Nici un alt gen muzical nu a reuşit să prindă nici măcar un loc codaş în clasament. Pe poziţii fruntaşe îi regăsim pe omniprezenţii şi super-mega-starurile din domeniu, Florin Salam (căutat de două ori separat! O dată cu „Salam”, a doua oară cu „Florin Salam”), Guţă, Dani Mocanu, Abi, Jador, plus două căutări separate pe exact aceeaşi temă, o dată cu „manele”, a doua oară, pentru confirmare definitivă, dacă mai era nevoie, cu „Manele manele”.

Deci, nu există niciun dubiu, cifrele o arată, asta suntem, o naţie de manelişti, voyeurişti şi jucăuşi fără doar şi poate, negru pe alb, dovedit, parafat, semnat, prinşi în flagrant! Cei care au căutat pe net artişti români, alţii decât cântăreţi de manele, inventatori, tradiţii, turism, gânditori, formatori de opinie, muzică diversă (căutările pentru rap, pop, rock sau muzică populară nu au fost suficient de numeroase ca să lase vreo impresie) au fost insignifianţi şi nu sunt reprezentativi pentru România. Un străin care vrea să cunoască această ţară va afla mai întâi de majoritari, apoi, doar cu multă perseverenţă şi răbdare, scormonind mai în adânc, va găsi şi altceva, altfel nu. Să ne trăim!

Briscan Zara este scriitor şi publicist