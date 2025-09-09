Parc fotovoltaic de 40 milioane lei la CET Holboca: a fost lansată licitația de execuție

Proiectul realizării unui parc fotovoltaic la CET Holboca intră în linie dreaptă. Primăria Iași a lansat licitația aferentă primei etape de execuție: 40 milioane lei pentru 14.000 de panouri solare și amenajările aferente.

Fondurile sunt asigurate prin intermediul unui program derulat de Ministerul Energiei: contractul de finanțare a fost semnat în toamna anului trecut. Valoarea totală a proiectului este în jurul sumei de 50 milioane lei.

În ce constă investiția

CET Holboca dispune de un teren cu o suprafață de peste 52 hectare.

„Terenul este caracterizat printr-o expunere favorabilă radiației solare, cu înclinare și orientare optimă pentru maximizarea producției energetice”, se arată în proiectul tehnic.

Investiția care face obiectul licitației vizează montarea a peste 14.000 de panouri fotovoltaice și facilităților aferente unui parc solar. Conform proiectului tehnic, producția estimată de energie electrică va fi de peste 11.000 MWh/an.

Centrala fotovoltaică va fi compusă dintr-un ansamblu de panouri de înaltă eficiență, structuri de susținere adaptate condițiilor locale, sisteme de conversie a energiei (invertoare on-grid), echipamente de protecție și măsură, post de transformare pentru racordarea la rețeaua electrică, sisteme de monitorizare și control, precum și infrastructura necesară în vederea integrării complete a instalației în rețeaua de distribuție.

Durata de viață a parcului fotovoltaic este estimată la minimum 20 de ani. „Implementarea acestui proiect va contribui la obiectivele de eficiență energetică ale beneficiarului, va reduce costurile operaționale și va sprijini tranziția energetică locală. În plus, investiția este concepută pentru a permite, pe viitor, integrarea de sisteme de stocare a energiei și extinderea capacității de producție, în funcție de necesități și evoluția tehnologiilor”, se mai precizează în documentația de atribuire.

Ce strategie are Primăria pentru CET Holboca

Primarul Mihai Chirica anunța, la finalul anului trecut, că centrala fotovoltaică reprezintă prima etapă în amenajarea unui parc solar care, în final, va fi întins pe 40 ha, în zona fostului depozit de zgură și cenușă de la CET Holboca.

O altă fază a proiectului presupune achiziția și montarea unei instalații de producere a hidrogenului cu un consum de 10 MW.

„Toate aceste investiții sunt în concordanță cu prioritățile Comisiei Europene cu privire la capacităţile termoenergetice care folosesc cărbune, care impun închiderea în viitor a CET 2 Holboca din considerente de mediu şi economice și utilizarea de surse de energie verde”, declara primarul, în septembrie 2024, cu ocazia semnării contractului de finanțare aferent primei etape.

În prezent, CET Holboca este în conservare, stare în care se află de câțiva ani.

