Parcul Rosetti din Iași a înghițit 14 milioane de lei, dar tot închis rămâne. Inițial trebuia să coste doar șase milioane de lei

Parcul C.A. Rosetti din Iași, deși finalizat tehnic, rămâne inaccesibil publicului. Cu un buget aproape triplat și promisiuni repetate, proiectul reflectă lipsa de transparență și întârzierile cronice în gestionarea fondurilor publice.

Parcul C.A. Rosetti din Iași continuă să fie un exemplu de promisiuni neonorate și întârzieri cronice, în ciuda faptului că lucrările sunt declarate finalizate. La trei ani de la termenul inițial de finalizare, accesul public este în continuare blocat, iar recepția oficială a lucrărilor nu a fost realizată nici până în august 2025.

Constructorul Con Ted Company repetă aceleași justificări de la o lună la alta, invocând expirarea autorizației de construire și responsabilitatea Primăriei pentru prelungirea acesteia. Deși autorizația a fost reemisă recent, comisia de recepție nu a fost convocată, iar termenul de 30 de zile pentru evaluarea lucrărilor pare să fie amânat din nou.

Întrebat direct când va fi deschis parcul, administratorul firmei a devenit recalcitrant, acuzând reporterii că „vor să dea în primărie”, refuzând să mai ofere declarații oficiale și închizând telefonul. A sugerat ca orice întrebare să fie adresată printr-o solicitare oficială conform Legii 544/2001, o atitudine care ridică semne de întrebare privind transparența și responsabilitatea în gestionarea unui proiect public.

Proiectul a plecat de la 6 milioane și a ajuns la 14 milioane de lei

În plus, intrările în parc nu sunt amenajate corespunzător, iar constructorul susține că acestea nu sunt în responsabilitatea sa, ci a municipalității.

Proiectul, finanțat în mare parte din fonduri europene, a pornit cu un buget de 6 milioane lei și a ajuns la aproape 14 milioane lei. În locul aplicării unor penalități pentru întârzieri, Primăria Iași a ales renegocierea și suplimentarea contractului. Firma Con Ted Company a raportat în 2024 o cifră de afaceri de peste 19,3 milioane lei și un profit net de circa 2,7 milioane lei, aproape dublu față de anul anterior.

În ciuda declarațiilor repetate că „săptămâna viitoare” va fi convocată comisia de recepție, parcul rămâne închis, iar ieșenii încă așteaptă să se bucure de un spațiu verde promis de ani de zile.

