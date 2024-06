Părinți revoltați: de anul viitor, copiii de clasa a III-a sunt puși să învețe la școală până la ora 18

Unul dintre părinți a venit către redacția „Ziarul de Iași” și și-a exprimat nemulțumirea în legătură cu programul de școală pe care îl va avea copilul său, elev în clasa a III-a, în anul școlar 2024-2025.

Directorul Școlii Gimnaziale „Alexandru cel Bun”, Cristian Popa, contactat de „Ziarul de Iași”, a explicat situația din unitatea de învățământ.

Potrivit directorului, în anul școlar următor, toate cele șapte clase de a III-a vor începe de la ora 13, întrucât încearcă să găsească o „sală de manevră” pentru ca cei de clasa a III-a să poată veni măcar patru din cinci zile de la ora 13, în loc de ora 14. Mai exact, elevii de clasa a VIII-a ar urma să aibă ora de educație fizică la finalul programului în două zile dintr-o săptămână, pentru a elibera sala de clasă, iar cei de a III-a vor începe în alte două zile din săptămână cu educația fizică.

O grijă a părinților este cum va arăta programul copiilor chiar și după terminarea orelor de la școală, întrucât mulți dintre ei vor fi nevoiți să își facă temele noaptea.

„Mă gândesc că nu este recomandat pentru un copil de doar 9 ani să îl prindă ora 22 făcând temele. În plus, temele vor fi făcute la lumină artificială. Am auzit că mulți părinți sunt nemulțumiți. Există și copii care au un singur părinte, iar lor le este și mai greu în astfel de situații. Măcar dacă ar învăța de la 12 la 16, tot ar fi mai bine decât de la ora 14. Soluții cred că s-ar putea găsi. Există și varianta unei școli modulare, pe care au adoptat-o unități de învățământ din alte orașe. Măcar așa ar fi un program de dimineața pentru elevi”, a precizat părintele unui elev care urmează să treacă în clasa a III-a.

Acesta a spus ca a fost înaintată o cerere către directorul unității de învățământ, prin care părinții au cerut identificarea unei soluții pentru elevi din clasa a III-a.

La Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” din Iași, numărul elevilor înscriși în clasa pregătitoare, pentru anul școlar următor, a fost depășit. Școala este în așteptarea aprobării suplimentarii numărului elevilor la clasă, întrucât creșterea numărului claselor ar încurca și mai mult programul.

„Și cei de a IV-a învață după-amiaza. Jumătate de an învață dimineața, iar cealaltă jumătate de an învață după-amiaza. Gimnaziul învață în totalitate după-amiaza. Anul acesta sunt câte cinci clase de a V-a, a VI-a și a VII-a care învață după-amiaza. Nu mai avem ce clase să trecem după-amiaza. Înțelegem noile reglementări cu privire la numărul de elevi dintr-o formațiune de studiu și suntem perfect de acord cu ea, dar ar trebui să vină cu niște măsuri suplimentare. Am crescut numărul de formațiuni de studiu datorită faptului că numărul de elevi de la clasă a scăzut”, a completat directorul Școlii Gimnaziale „Alexandru cel Bun”, Cristian Popa.