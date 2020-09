Parintii care nu-si duc copiii la scoala pot fi sanctionati cu inchisoare sau amenda penala (avocat)

“Am primit sute de intrebari din partea parintilor cu privire la variantele legale pe care le au la indemana pentru a-si proteja copiii fara insa a le afecta accesul la invatamant. Fiecare parinte face tot ce crede ca este mai bine pentru copilul lui, insa ii avertizam pe toti ca din punct de vedere legal doar inghetarea anului scolar este o varianta admisa de tinere a copilului departe de scoala sau gradinita. Mai precis, in Romania, multe absente nemotivate si nejustificate pot duce la exmatricularea copilului, invatamantul online se poate face doar acolo unde institutia permite acest tip de invatare, iar sistemul homeschool-ing nu este unul recunoscut la noi in tara”, explica avocatul Alina Rosca care aduce insa in discutie o bresa legala pe care invatamantul la distanta o poate avea in Romania.

Dublu licentiata in Drept, atat in Romania, cat si in Anglia, Alina Rosca, transmite parintilor copiilor prescolari si scolari din Romania ca pot raspunde cu inchisoare sau amenda penala in cazul in care aleg nejustificat sa nu-si duca copiii la unitatile de invatamant la care sunt inscrisi.

“In articolul 16 din Legea Educatiei se specifica faptul ca invatamantul general obligatoriu este de 10 clase si cuprinde invatamantul primar si cel gimnazial. Acelasi articol din legislatie specifica si faptul ca grupa mare, din cadrul instituției pentru educarea copiilor intre 3 si 6 ani, este obligatorie din acest an, grupa mijlocie va fi obligatorie din 2023 si grupa mica va fi si ea obligatorie din anul 2030. Astfel, atragem atentia faptului ca retragerea copilului din invatamantul general obligatoriu (incluzand grupa mare din cadrul instituției pentru educarea copiilor intre 3 si 6 ani) poate atrage dupa sine sanctiuni de ordin penal pentru savarsirea infractiunii de impiedicare a accesului la invatamantul general obligatoriu, prevazuta de art. 380 din Codul Penal si sanctionata cu inchisoare de la 3 luni la 1 an sau amenda penala”, subliniaza avocatul Alina Rosca, de la Rosca Law Office in urma multor intrebari primite de la parinti in perioada premergatoare inceperii anului scolar. “Exceptie de la aceste prevederi sunt cazurile prevazute expres in Ordinul pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatatmant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2.”, adauga avocatul.

