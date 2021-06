Părinții copiilor internați la Suceava nu își permit taxa de însoțitor

Spitalul Judetean Suceava are una dintre cele mai mari taxe de insotitor din tara, mai ales dupa ultima majorare, din luna mai, cand a crescut de la 55 la 70 de lei pentru o singura zi. Si la Spitalul Clinic de Urgenta de Copii "Grigore Alexandrescu" din Bucuresti a fost actualizata aceasta taxa, insa pretul ajunge la doar 25 de lei.

In sectia de Pediatrie din cadrul Spitalului Judetean Suceava sunt internati copii singuri, pentru ca parintii nu isi permit taxa de insotitor. Daca cel mic este internat pentru zece zile, atunci parintele trebuie sa achite 700 de lei.

Sumele pe care le platesc parintii sunt intre 10 lei in cele mai multe unitati spitalicesti, 20-30 de lei in spitalele din Capitala si 70 de lei la Spitalul Judetean Suceava.

Incepand cu 1 decembrie 2018, insotitorii care se interneaza in spital impreuna cu bolnavii trebuie sa achite o taxa. Nu se percepe plata taxei pentru apartinatorii copiilor sub trei ani si pentru insotitorii persoanelor cu handicap, care necesita asistent personal. In contul acestei taxe, insotitorul beneficiaza de serviciile hoteliere si alimentatia zilnica.

