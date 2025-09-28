Paris Saint-Germain va juca finala Cupei Intercontinentale în Qatar, la 17 decembrie

Paris Saint-Germain va juca prima sa finală a Cupei Intercontinentale la Doha, în Qatar, pe 17 decembrie, a anunţat, duminică, FIFA (Federaţia Internaţională de Fotbal), scrie news.ro.

În această nouă formulă a turneului final între toţi campionii continentali, revizuită anul trecut, deţinătoarea Ligii Campionilor Europene – PSG în 2025 – aşteaptă direct în finală câştigătoarea barajelor dintre celelalte echipe.

Adversara PSG va fi determinată pe 13 decembrie de ultimul baraj, numit Challenger Cup, între egiptenii de la Pyramids FC, campioni ai Africii, şi câştigătoarea meciului dintre mexicanii de la Cruz Azul, campioni ai Americii Centrale, Nordului şi Caraibelor, şi viitoarea câştigătoare a Copa Libertadores.

Turneul sud-american se află în prezent în faza semifinalelor, care opun LDU Quito (Ecuador) şi Palmeiras (Brazilia) pe de o parte, şi Racing (Argentina) şi Flamengo (Brazilia) pe de altă parte. Cele două meciuri ale Cupei Intercontinentale, care vor determina celălalt finalist, adică duelul dintre echipele din America şi apoi semifinala dintre câştigătorul acestuia şi Pyramids, se vor juca, de asemenea, la Doha, a precizat FIFA.

Din 1960 până în 2004, Cupa Intercontinentală a opus campionii Europei şi Americii de Sud. Din 2005, aceasta a fost redenumită Cupa Mondială a Cluburilor, integrând şi ceilalţi campioni continentali.

Începând din 2024, FIFA a lansat Cupa Mondială a Cluburilor, care se desfăşoară o dată la patru ani şi la care participă 32 de echipe. Chelsea a câştigat prima ediţie vara trecută împotriva PSG (3-0).

În 2024, Real Madrid a câştigat prima reeditare a Cupei Intercontinentale împotriva clubului mexican Pachuca (3-0).

