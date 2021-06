Parlamentul a adoptat revocarea Renatei Weber din funcţia de Avocat al Poporului

La dezbateri, senatorul PSD Robert Cazanciuc a precizat că motivele invocate în revocarea Avocatului Poporulului sunt halucinante. În schimb, deputatul PNL Ioan Cupşa a spus că solicitarea este una întemeiată şi a rugat parlamentarii să voteze. Liderul senatorilor AUR Claudiu Târziu a afirmat că partidele de coaliţie vor capul Renatei Weber pentru că aceasta s-a opus măsurilor greşite luate în timpul pandemiei. El a adăugat că, din acest punct de vedere, nu e nicio diferenţă între PSD şi formaţiunile de coaliţie, în sensul în care azi iau o decizie şi mâine o votează.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 247 de voturi „pentru”, 32 „contra” şi un parlamentar nu a votat.

La dezbaterile din plenul reunit, vicepreşedintele Senatului Robert Cazanciuc a precizat că lucrurile invocate în constările comisiilor juridice sunt de-a deptul halucinate, iar Avocatul Poporului apără drepturile cetăţenilor. În incidentul Caracal Ministerul Public trebuia să îşi facă treaba

„O zi lungă astăzi în Parlament. Am avut la Senat o şedinţă prelungită pentru o lege importantă şi anume educaţie pentru sănătate a copiilor noştri. Ce avem astăzi în plenul reunit? Avem 2 ore de aşteptare pentru ce? Au aşteptat românii din partea parlamentarilor să ia o decizie. Ce decizie suntem noi astăzi chemaţi să luăm e o decizie care contravine intereselor poporului român. Uitaţi-vă un pic pe sesizarea comisiilor juridice – sunt trei lucruri de-a dreptul halucinante. În primul rând e invocat incidentul de la Caracal. Nu Avocatul Poporului are vină acolo. Cred că autorii sesizării pe care nu îi acuz de ignoranţă confundă textele din Constituţie. Haideţi să ne uităm la articolul 58, Avocatul Poporului mandat de 5 ani pentru apărarea drepturilor persoanelor fizice. Această structură de stat e chemată să apere drepturile fundamentale ale cetăţenilor. Mai există o instituţie care trebuia să îşi facă treaba la Caracal şi anume Ministerul Public. Noi ce am făcut? Am mutat de la Ministerul Public şi MAI şi am dus la Avocatul Poporului. Se invocă o hotărâre a Camerei privind protejarea copiilor dispăruţi. Am sentimentul că dacă veţi vota această revocare a Avocatului Poporului, urmează moţiunea de cenzură. Ne facem de ruşine pur şi simplu. Vă faceţi de ruşine. Aţi invocat Mecanismul de Prevenire a Torturii. El ţine de Consiliul Europei”, a declarat Cazanciuc.

Deputatul PNL Ioan Cupşa a explicat că este întemeiată propunerea de revocare din funcţia de Avocat al Poporului pe Renate Weber şi a cerut parlamentarilor să voteze.

„Avocatul Poporului este al poporului nu al celor care îl numesc. Avocatul Poporului nu şi-a îndeplinit atribuţiile. A încălcat astfel prevederile constituţionale. Mă voi rezuma la unele dintre gravele încălcări ale Constituţiei şi legii, inclusiv la încălcarea unui Tratat internaţional. Vă voi cere apoi să votaţi. În aprilie 2020 Avocatul Poporului a activat Mecanismul de Prevenire a Torturii în spaţiile de detenţie. Putem spune că peste noaptea spitalele noastre au devenit locuri de deţinere, tratamentele medicale au devenit mijloace de tortură. Avocatul Poporului a încălcat cu bună ştiinţă Convenţia privind prevenirea torturii adoptată la New York. Toate aceste acte normative au definit exact actele de detenţie locurile de detenţie, dar nu pot fi definite ca locuri de detenţie unităţile sanitare, iar tratamentul medical nu poate fi considerat act de tortură. Astfel, Avocatul Poporului a încălcat Constituţia. Avocatul Poporului solicită, în mod halucinant, informaţii protejate de secretul profesional. Concluzia e una singură, votaţi. Propunerea de revocare este una întemeiată”, a spus Cupşa.

USR PLUS va vota pentru revocarea din funcţie a Avocatului Poporului a anunţat un parlamentar al formaţiunii în plenul reunit.

Liderul senatorilor AUR Claudiu Târziu a precizat că asistăm astăzi la o execuţie cu public a Avocatului Poporului, iar între PSD şi partidele care formează astăzi coaliţia nu e nicio diferenţă, în sensul în care astăzi se decide şi mâine se votează.

„Asistăm astăzi la execuţia cu public a Avocatului Poporului şi la o operaţiune concertată de sujugare a acestei instituţii de către factorul politic. Doamna Renate Weber s-a dovedit o campioană a corectitudinii politice. Însă păcatul grav pe care l-a săvârşit doamna Weber este că nu v-a cântat în strună, stimaţi guvernanţi, că a îndrăznit să se opună măsurile greşite, aberante pe care le-aţi luat pe timpul pandemiei şi să apere poporul român. Din acest motiv vreţi astăzi să îi luaţi capul. Nu sunteţi în stare nici măcar să mimaţi că respectaţi democraţia. Toate motivele invocate de dvs sunt lovite de nulitatea legii. Aţi procedat ca PSD-ul de odinioară. Da, domnilor pesedişti aşa făceaţi şi dvs. Astăzi se hotărăşte, mâine se votează. Din acest punct de vedere, nu e nicio diferenţă între noua putere şi vechea putere”, a afirmat Claudiu Târziu.

Liderul deputaţilor PSD Alfred Simonis a anunţat că PSD va sesiza CCR votul din plenul reunit privind revocarea Renatei Weber.

„Vom ataca la CCR acest vot pe care urmează să îl daţi. De la începutul acestei guvernări aţi început şi v-aţi luat la trântă cu toată lumea, cu pensionarii, cu agricultorii, mai nou cu copiii şi zilele acestea urmează să daţi OUG pentru amânarea alocaţiilor. Practic vă luaţi la trântă cu poporul şi îl lăsaţi fără apărător”, a declarat Simonis.

Senatoarea Diana Şoşoacă a luat cuvântul şi a lansat un atac la adresa preşedintelui Camerei Ludovic Orban.

„Finalizez după 3 minute, aşa e la noi. Încercaţi să fiţi puţin respectuos domnule Orban, pentru că în timpul stării de urgenţă, când eraţi premier, în timp ce dvs umpleaţi Guvernul României de pahare de wisky şi ţigări, poporul român era amendat. CCR v-a anulat acele ordine. Avocatul Poporului a fost singura instituţie din România care a ţinut partea poporului român”, a spus Şoşoacă.

Când Şoşoacă se pregătea să recite dintr-o poezie a lui Mihai Eminescu, i-a fost tăiat microfonul de la tribuna plenului.

Comisiile juridice ale Parlamentul au emis miercuri un raport de admitere, cu majoritate de voturi, solicitării PNL, USR PLUS şi UDMR pentru revocarea din funcţie a Avocatului Poporului,Renate Weber. Raportul va fi înaintat plenului reunit de miercuri spre dezbatere şi adoptare.

„Cu majoritate de voturi în comisiile juridice ale Camerei Deputaţilor şi Senatului a fost aprobată cererea de revocare a Avocatului Poporului care va fi înaintată spre dezbatere şi vot final plenului reunit”, a afirmat preşedinta comisiei juridice a Senatului Iuliana Scântei, la şedinţa de miercuri a comisiilor reunite.

În schimb, vicepreşedintele comisiei juridice a Camerei, deputatul PSD Nicuşor Halici a acuzat partidele parlamentare care formează coaliţia de guvernare de dictatură parlamentară, iar votul în comisii nu a fost unul care să respecte procedura parlamentară.

Avocatul Poporului Renate Weber a răspuns, în şedinţa de miercuri a comisiilor juridice reunite ale Parlamentului, reproşurilor care i se aduc în rapoartele de activitate ale instituţiei pe anii 2019 şi 2020 respinse marţi de Legislativ. Astfel, ea vorbeşte despre faptul că Avocatul Poporului a întreprins măsuri pentru a încerca să facă ceva lumină în cazul Caracal, cum ar fi solicitări multiple către administraţia locală şi centrală privind aspecte care au vizat sistemul 112 şi felul în care e instruit personalul de acolo, situaţia legată de siguranţa transportatorilor pe rute pe care iau copii sau persoane vulnerabile.

Despre reproşul privind hotărârea Camerei Deputaţilor referitoare la concluziile comisiei de anchetă privind situaţia copiilor dispăruţi din România, Weber a precizat că documentul este adresat Guvernului şi nu Avocatului Poporului.

Ea a adăugat că hotărârea emisă include informaţiile transmise de Avocatul Poporului, iar agenţiile guvernamentale nu au cum să elaboreze politici publice pentru a preveni şi combate acest fenomen deoarece nu au date, nu ştiu nimic nici despre consumul de droguri, nici despre copiii dispăruţi. Renate Weber a adăugat că a primit mai multe date în acest sens de la organizaţiile guvernamentale.