Participare-record la PDI, primul eveniment medical de anvergură din mediul online

În fiecare zi, în sălile virtuale de conferință au fost peste 1.200 de participanți, ceea ce arată interesul sporit pentru temele aduse în discuție, dar și pentru dialogurile care au urmat prezentărilor. Iniţiativa a aparţinut, ca și la edițiile anterioare, prof. univ. dr. Daciana Brănişteanu, de la Universitatea de Medicină şi Farmacie „G.T. Popa” Iaşi, manifestarea fiind organizată de către Asociaţia Dermatologilor din Moldova (ADEM), sub egida prodigioasă a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”, a Colegiului Medicilor şi a Colegiului Farmaciştilor din Iaşi.

Cea de-a IX-a ediție a PDI i-a avut ca și co-președinți pe prof. dr. Daciana Elena Brănişteanu (Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi) și prof. dr. Simona Roxana Georgescu (Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București). Preşedinţi de onoare au fost nume consacrate ale lumii medicale - prof. dr. Andrew Nicolaides (Marea Britanie), prof. dr. Torello Lotti (Italia), dr. Niazi Khursow (Atlanta, S.U.A.), prof. dr. Lăcrămioara Ionela Şerban (Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi) și prof. univ. dr Călin Giurcăneanu, președintele Societății Române de Dermatologie (Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București). „Am fost și de această dată pionieri ai evenimentelor online de mare anvergură și am demonstrat că, în ciuda multora care au spus că nu se pot realiza evenimente medicale naționale cu atât de mulți participanți, ne-am putut întâlni în spații largi de dialog în mediul virtual. Am adus alături experți din toate colțurile țării și din lume”, a spus prof. univ. dr. Daciana Brănișteanu.

Calibrul manifestării a fost la cel mai înalt standard și s-a remarcat nu doar prin conținutul științific și educațional, ci si prin încurajarea interacțiunii într-o atmosferă de prietenie, a schimbului de idei științifice și stimularea noilor conexiuni între participanți.

Dermatologia la interfața cu alte specialități a fost firul roșu al PDI 2020, un eveniment în care s-a derulat și un curs-satelit dedicat farmaciștilor și asistenților de farmacie și organizat cu sprijinul companiei Antibiotice SA. Intitulat „ABC în Dermatologie”, cursul a avut ca si lectori cadre didactice ale UMF „Grigore T. Popa” Iaşi și UMF „Carol Davila” (Prof. Dr. Daciana Elena Brănişteanu, Prof. Dr. Monica Hăncianu, Conf. Dr. Cătălin Popescu) precum și dermatologi, practicieni cu o deosebită experienţă clinică - dr. Andreea Molodoi, dr. Daniela Vasiluţ. Tematica a fost foarte atractivă, dovadă fiind și participarea în masa, peste 800 de persoane absorbind informațiile. „Este plăcerea și privilegiul companiei Antibiotice Iași să fie alături de dumneavoară, medici, farmaciști si cadre medicale și în acest an la aceastp manifestare importantă pentru dermatologia românească – Primăvara Dermatologică Ieșeană. Antibiotice Iași a fost partenerul principal al acestei manifestări științifice încă de la prima ediție”, a spus dr Cristina Pârlog, directorul medical al Antibiotice SA.

De-a lungul celor nouă ediții, PDI s-a conturat ca o Şcoală de Dermatologie modernă și avangardistă ce a dezbătut teme de dermatologie aflate la graniţa cu alte specialităţi, în cadrul unor succesiuni de cursuri, prelegeri şi workshop-uri. O altă notă distinctă a acestei manifestări a fost dată de caracterul ei interdisciplinar – dermatologie, venerologie, dermato-cosmetologie, flebologie, chirurgie vasculară, alergologie, imunologie, boli infecţioase, chirurgie estetică, farmacologie, farmacognozie-fitoterapie, fiziologie, fiziopatologie, microbiologie, nutriţie, oftalmologie, pediatrie, medicină de familie, lucru dovedit prin prelegerile și simpozioanele găzduite în sălile virtuale de conferință. Auditorii au intrat în dialog cu lectorii prin canelele proprii de comunicare deschise, iar sesiunile fructuoase de întrebări și răspunsuri au dovedit încă o dată interesul pentru temele abordate în cadrul PDI. Foarte apreciate au fost sesiunile dedicate lupusului eritematos, psoriazisului și SARS COV 2.

Informațiile oferite în cele șase zile de dialog constant cu participanții au fost foarte apreciate. „De-a lungul anilor, PDI a stabilit în mod constant cel mai înalt standard de învățământ. Multe conferințe au loc, dar puțini știu să ofere participanților cele mai înalte standarde de furnizare de cunoștințe. Organizarea acestei manifestări încurajează oamenii să interacționeze și să facă schimb de idei. Personal, consider că PDI este o manifestare care mă stimulează intelectual și la fiecare ediție învăț de la experții care vin. Calibrul PDI este la cel mai înalt standard”, a spus dr. Niazi Kushrow (Universitatea Emory, SUA). „În ciuda timpurilor dificile, dar grație tehnologiei, am reușit să fim împreună din nou, în spațiul virtual. Programul a fost remarcabil, la fel ca și în anii trecuți, iar lucrările prezentate de un înalt nivel științific. Felicit organizatorii pentru reușita unei manifestări de prestigiu, cu care, de altfel, am fost obișnuiți”, a punctat prof. univ. dr. Andrew Nicolaides. „Un adevărat maraton academic și științific”, a fost de părere prof. univ. dr. Robert Ancuceanu, de la UMF „Carol Davila”, București. „Mă bucur mult că Primăvara Dermatologică Ieșeană a mers mai departe, că ne putem întâlni chiar și în aceste timpuri nu foarte prietenoase. Apreciez mult faptul că putem intra în dialog din nou și mă bucur că suntem împreună”, a fost mesajul transmis de către prof. univ. dr. Simona Roxana Georgescu, de la UMF „Carol Davila” București și co-președinte al PDI.

La eveniment au participat ca parteneri și peste 30 de companii de referință din industria farmaceutică, care au prezentat noutăţile din domeniu, continuând parteneriatul valoros cu profesioniştii în domeniul medicinei. „Conferința a fost un succes inimaginabil! Într-o perioadă în care orientarea fiecăruia dintre noi este, mai mult sau mai puțin, spre protejarea sănătății personale și a celor apropiați, conferința a fost o mobilizare gigantică a celor care au dat start evenimentului. Prezentările au fost de un mare interes științific, o sursă reală de dezvoltare profesională. Lectorii s-au mobilizat și au reușit să susțină lucrări așa cum nu au mai făcut-o poate niciodată: în mediuă virtual. Și au reușit s-o facă bine! Labirintul showroom-ului virtual a fost, de asemenea, o reușită”, a recunoscut și medicul Mihaela Popa Vidan (București). La PDI a participat din nou și reputatul profesor Torello Lotti, în calitate de lector, dar şi de preşedinte de onoare al manifestării. „PDI este o ocazie incredibilă să întâlnești prieteni noi și vechi, iar nivelul evenimentului a fost mereu ridicat. Apreciez mult specialiștii români pentru capacitatea și calitatea lor de a fi mereu în top”, a spus prof. Lotti.

„Cred că este una dintre primele manifestări științifice de această mărime care s-a derulat online și a fost impecabil organizată. Ca de obicei, nivelul profesional al lectorilor a fost de nivel înalt, au fost lucrări foarte bine documentate, din domenii variate, și adaptate inclusiv la situația actuală generată de pandemia Covid. Îmi doresc o continuare a evenimentlui și sper că poate în 2021 ne vom întâlni față în față. La astfel de congrese există și partea plăcută a revederii cu prietenii vechi, ca să nu mai spun de bucuria de a vizita din nou meleagurile dulci ale Iașului”, a spus prof. univ. Sabina Zurac, UMF „Carol Davila” București. „PDI a fost un eveniment medical de excepție, o lume virtuală de înaltă calitate ce a adus în atenția tuturor cele mai noi studii, inovații în diverse patologii, informații de actualitate, prezentări de excepție, oportunitatea interacțiunii facile cu nume de top din lumea medicală, speakeri internaționali și naționali de renume pe o platformă digitală”, a completat Diana Dinu (compania Bioderma). „Am participat, ca în fiecare an, la PDI, încă de la început. În acest an, am moderat o sesiune din cadrul manifestării și am putut urmări atât prezentările lectorilor din țară, cât și ale celor din Iași. Am fost extrem de impresionată de seriozitatea colegilor care au prezentat lucrări impecabille. Ca și cadru didactic care am predat o perioadă și online, situație impusă de pandemia COVID, mi-am dat seama că trebuie să fii mult mai bine pregătit și mult mai atent când vorbești și prezinți în fața unui auditoriu. Felicit organizatorii și le urez mult succes în continuare, să facă aceleași lucruri impecabile ca și până acum”, a apreciat prof. univ. dr. Camelia Bogdănici, UMF „Grigore T. Popa” Iași. „PDI este ca un organism, evoluează de la o ediție la alta. Pentru mine, cea de-a IX-a ediție a ost o surpriză mai mult decât plăcută pentru că în aceste condiții dificile, PDI, ca un organism care din a știut să se adapteze, a reușit să ofere o conferință virtuală de excepție, adunând iarăși toate numele sonore naționale și internaționale . De ce am spus că PDI este ca un organism? Pentru că noi, participanții, suntem precum celulele, fiecare are misiunea lui și cu toții formăm un întreg”, a spus dr Monica Neagu (cercetător științific gradul I la Institutul Național „Victor Babeș” București)

Pentru anul viitor, organizatorii pregătesc o ediție cu totul specială, la fel ca și cele anterioare.

„Vă mulțumim că ne-ați însoțit în această aventură online, PDI 2020. A fost un act de curaj, atât ca organizatori, ca lectori și ca parteneri din industria farmaceutică, cât și a dumneavoastră, în calitate de participanți. Am demonstrat că se poate organiza și desfășura online, în premieră în România, cea mai elitistă și mai amplă conferință interdisciplinară națională, cu participare internațională. Puteți revedea, timp de treizeci de zile, pe această platforma toate cursurile, workshop-urile și prelegerile susținute în cadrul PDI 2020. Să ne revedem cu bine la ediția aniversară de anul viitor. Cu prietenie, vă îmbrățișez cu sufletul și cu gândul și vă mulțumesc că ne-ați stat alături”, a spus la final prof. univ. dr. Daciana Brănișteanu, apoi a anunțat o altă premieră pentru PDI – organizarea, în 2021, a unui eveniment-hibrid, care va oferi atât posibilitatea întâlnirilor directe între lectori și participanți, cât și prezența în mediul virtual a celor care, din diferite motive, nu vor putea intra în sălile de conferință de la Iași.