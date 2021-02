Pas important pentru acordarea spijinului financiar destinat sectorului HoReCa

"Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 10/2021, privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului şi alimentaţiei publice, care modifică OUG 224/2020, a fost publicată în Monitorul Oficial nr.186 din 24 februarie 2021", anunţă Ministerul Economiei.

Ajutorul se acordă beneficiarilor sub forma unor granturi în cuantum de 20% din baza de calcul, rezultată din desfăşurarea activităţilor aferente codurilor CAEN enumerate la art. 3 alin (2) , în anul 2020 comparativ cu anul 2019, dar nu mai mult de 800.000 euro la nivel de întreprindere.



“Este o măsură compensatorie gândită de fostul guvern şi pe care o operaţionalizăm. Am introdus o schimbare în modul în care se face plata. Schimbarea mare este că nu mai mergem pe principiul 'primul venit, primul servit'. Acest principiu ar fi rezultat în două lucruri. Primul, o aglomerare a depunerilor de solicitări în primele zile sau chiar ore de la deschiderea apelului. Şi a doua, ar fi creat o categorie de oameni care nu primesc bani. Practic ar fi primit cei care se grăbeau să depună solicitarea mai repede. Nu ar fi fost corect pentru că măsura vizează despăgubirea tuturor celor care au fost închişi, nu doar a celor care sunt mai rapizi. Aşa că am ales o soluţie în care să primească toate persoanele eligibile bani indiferent când au făcut solicitarea: fiecare va primi bani, în limita bugetului, proporţional din bugetul total. Fondurile pentru despăgubiri totalizează un miliard de lei. Dacă suma cererilor de despăgubire va depăşi miliardul alocat, atunci firmele vor primi bani proporţional cu cererea lor de finanţare”, a declarat Claudiu Năsui, ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, după aprobarea noului act de către guvern.

În termen de maxim 60 zile de la data intrării în vigoare a acestei ordonanţe de urgenţă, prin ordin al Ministrului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, se aprobă procedura de implementare a prezentei scheme de ajutor de stat şi se va desemna, structura de specialitate din cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, responsabilă pentru implementarea schemei de ajutor de stat.

Beneficiarii vor primi ajutoarele din partea sttului până la 30 iunie 2022, cel târziu, conform noii OUG 10/2021. Aceste ajutoare se vor da după comunicarea de către Comisia Europeană a deciziei de autorizare a schemei. Ministerul Economiei are la dispoziţie 60 de zile pentru a emite procedura de implementare a schemei HoReCa, prin ordin al ministrului Economiei, Claudiu Năsui.

Faţă de vechea OUG, apare a 12-a categorie de beneficiari: ghizii de turism care au desfăşurat activităţi pe codul CAEN 7990. Celelalte 11 coduri CAEN eligibile rămân în vigoare: agenţii de turism licenţiate care desfăşoară activităţi conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7990, structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare clasificate, care desfăşoară activităţi conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590, structuri de alimentaţie, care desfăşoară activităţi conform codurilor CAEN 5610, 5621, 5629, 5630. Beneficiarii sunt obligaţi să menţină activitatea pentru care au primit finanţarea cel puţin 12 luni de la momentul plăţii, respectiv 24 de luni în cazul celor care au luat granturi de peste 200.000 de euro.