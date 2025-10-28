Pasajele rutiere din Podu Roș, șterse de praf și repuse pe masă. Costurile aproape s-au triplat între timp: proiect de circa 200 milioane pe masa ședinței CL de vineri

Pasajele supraterane din Podu Roș revin în atenția publică, în condițiile în care există în continuare voci în societatea civilă care pun la îndoială oportunitatea unui astfel de proiect. Consiliul Local (CL) va dezbate pe 31 octombrie actualizarea devizului general aprobat în urmă cu șapte ani: costurile au crescut de la 71 milioane lei la 193 milioane lei (inclusiv TVA).

Principalele cauze ale majorării substanțiale vizează modificările legislative intrate în vigoare între timp (obligativitatea includerii în deviz a unei rezerve de implementare pentru eventuale ajustări de preț), creșterea TVA și majorarea prețurilor la materiale, energie, combustibil și costurile cu forța de muncă.

Pasajele vor avea câte o singură bandă de circulație

Cheltuielile pentru investiția de bază (fără proiectare, TVA sau marje de implementare) sunt estimate la 115 milioane lei.

„Prin denivelarea fluxurilor principale de trafic, unul dintre fluxurile majore va trece pe pasajul suprateran fără a fi oprit la semafor, iar celelalte fluxuri vor putea fi mai bine gestionate la sol, intersecția câștigând mult, în primul rând, în capacitatea de trafic, iar, în al doilea rând, în fluență și siguranță de parcurgere a spațiului intersecției”, justifică Primăria Iași necesitatea proiectului.

Potrivit sursei citate, realizarea unor astfel de pasaje reprezintă o soluție de fluidizare a traficului „pentru o perioadă medie de timp, ținând cont de creșterea anuală a parcului auto”. Dar, spune Primăria, pe viitor pasajele pot fi integrate „într-o soluție mai eficientă”. Pe termen mediu, construirea pasajelor ar duce la micșorarea timpilor de parcurs, creșterea siguranței traficului și scăderea poluării la toate nivelurile în zonele de tranzit, mai susține municipalitatea.

Pasajele vor fi unidirecționale cu o singură bandă de circulație și vor avea fiecare o lungime în jur de 550 metri. „Soluția constructivă pentru noul pasaj este structură mixtă oțel-beton: grindă casetată executată deasupra râului Bahlui”, se precizează în raportul de specialitate care însoțește proiectul de hotărâre pentru actualizarea devizului.

După aprobarea acestei hotărâri, Primăria are în plan lansarea unei licitații pentru achiziția de servicii de proiectare a lucrărilor (proiect tehnic și documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire).

Proiectul a fost lansat acum aproape 10 ani

Proiectul pasajelor supraterane a fost lansată acum 10 ani de către fostul viceprimar Radu Botez. Investiția a stârnit controverse încă de la lansarea ideii în spațiul public: unii arhitecți au criticat faptul că pasajele vor afecta vizibilitatea spre zona istorică a Iașului, în timp ce alte voci din societatea civilă au susținut că un astfel de proiect nu este o soluție viabilă pentru rezolvarea situației traficului din intersecția Podu Roș.

Studiul de fezabilitate a fost aprobat în anul 2018, iar Primăria a lansat ulterior (2020) o licitație pentru proiectarea lucrărilor, procedură care încă apare cu stadiul „în desfășurare” în sistemul electronic de achiziții publice.

Proiectul a fost blocat, în primă fază, de discuțiile prelungite de la nivelul Comisiei zonale a monumentelor istorice și, ulterior, de lipsa unui sprijin politic, cel puțin până la momentul în care fostul viceprimar Cezar Baciu a „dezertat” din USR pentru a-i asigura majoritatea în plenul CL primarului Mihai Chirica.

Din luna mai 2021 încoace, edilul șef al Iașului controlează votul în deliberativ și a avut/are o majoritate constituită în jurul proiectelor pe care le propune, dar investiția a fost relansată abia la începutul anului 2025.

În ultimii ani, Primăria a mai vorbit despre o serie de proiecte cu o anumită amploare, dar niciunul nu a fost dus la bun sfârșit. Exemple în acest sens pasajele subterane din fața Palatului Culturii, Manta Roșie, Copou și intersecția de la Cotnari, inelul pietonal din Podu Roș, amenajarea râului Bahlui și lista poate continua.

