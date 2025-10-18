Pasajul aerian peste Europeană de la Dedeman a obținut aviz de mediu. Cel de la Podu Iloaiei e mai avansat. Care e stadiul celui de la Lețcani?

Mai țineți minte proiectele pasajelor de pe Europeană? Cel de la capătul Centurii Iași-Sud a ajuns în faza obținerii acordului de mediu, ultima etapă în realizarea studiului de fezabilitate. Mai avansat e doar pasajul de pe viitoarea centură de la Podu Iloaiei, proiect care stă de câteva luni la guvern.

Realizarea studiului de fezabilitate pentru pasajul rutier care urmează să fie construit în locul rondului de la intersecția DN 28/E 583 cu Centura Iași-Sud (DN 28D) a ajuns în etapa obținerii acordului de mediu.

Contractul pentru elaborarea SF a fost încheiat cu doi ani în urmă de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere cu o firmă din Ankara, Mega Mühendislik Müşavirlik A.Ş., în alianță cu una din Alba, Total Business Land SRL.

La sfârșitul anului 2022, CNAIR a scos la licitație achiziția serviciilor de proiectare pentru șase astfel de pasaje supraterane pe câteva artere cu trafic intens din țară. Unul singur este în Moldova, cel de la ieșirea din Iași spre Lețcani. Contractul a fost semnat luni, 18 septembrie, la 9 luni de la lansarea licitației, pentru un cost de 637 de mii de lei, de la o valoare inițială estimată de 795 de mii de lei.

Ce va rezolva construirea pasajului de la ieșirea din Iași

Pasajul denivelat dintre Antibiotice și Metro va facilita accesul de pe Europeană pe Centura Iași-Sud și invers și este menit să înlăture blocajele rutiere din zonă. Totodată, va elimina și problema platformei carosabile restrânsă la o singură bandă pe sens în zona menționată. Înainte de rond, DN 28 are trei benzi de circulație, iar DN 28D, două benzi de circulație și benzi de încadrare.

„În prezent, în zona intersecției există un sens giratoriu provizoriu. Circulația rutieră în zona intersecției se realizează prin sensul giratoriu și prin intermediul semnalizării rutiere verticale și orizontale și se desfășoară cu dificultate datorită valorilor mari de trafic înregistrate zilnic în zona intersecției”, precizează Caietul de sarcini.

Documentul menționează și că firma câștigătoare trebuie să țină cont de denivelările de pe fiecare drum, având în vedere că Centura Sud începe cu un pasaj peste calea ferată, și să propună cel puțin două variante constructive de pasaj rutier.

Termenul de predare a documentației era de șase luni și a expirat în primăvara anului trecut. De altfel, atât realizarea SF, cât și construirea pasajului ar fi trebuit să fie gata până la sfârșitul anului 2026, dat fiind că finanțarea venea prin PNRR.

Încă un pasaj, lângă spitalul mobil care nu a mai plecat de la Lețcani

Un alt pasaj denivelat finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență este cel care ar urma să fie construit peste calea ferată la ieșirea din Lețcani spre Podu Iloaiei. Contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate a fost încheiat de CNAIR pe 1 martie 2024 cu firma TQM Management pentru suma de 741 de mii de lei. Costul estimat la lansarea licitației era de 741,8 mii lei, cel mai mic din tot pachetul lansat în licitație cu un an înainte. Celelalte cinci documentații pentru tot atâtea pasaje – toate situate pe raza Regionalei de drumuri naționale București – aveau valori estimate între 1-1,2 milioane de lei.

În cazul pasajului de la Lețcani, câștigătorul contractului trebuia să analizeze trei soluții tehnice, nefiind exclusă cea a unui pasaj subteran. Termenul de finalizare a documentațiilor era de șase luni pentru SF și două luni pentru Proiectul pentru autorizarea construcției. Practic, documentația pentru acest proiect trebuia să fie gata până la sfârșitul anului trecut.

Când două pasaje întârzie, al treilea ar putea să fie cu noroc

În fine, un al treilea pasaj pe DN 28 este cel prevăzut la intrarea în Podu Iloaiei dinspre Lețcani. Din acest ultim punct ar trebui să înceapă și varianta ocolitoare, pentru care documentația finalizată de câteva luni mai are nevoie de o hotărâre de guvern. Amintim că, odată aprobați indicatorii tehnico-economici, proiectul va fi preluat de Consiliul Județean. Președintele Costel Alexe a criticat în numeroase rânduri lentoarea de la guvern, semn că, odată ajuns la Iași, măcar la Podu Iloaiei lucrurile vor merge „șnur”, dacă nu și la celelalte două pasaje aflate încă în etapa elaborării studiilor de fezabilitate.

