Pățanii pe Facebook

Prietenii m-au sfătuit în repetate rânduri să nu „navighez” pe Facebook (e singura rețea socială la care am acces) fiindcă, pe lângă pierderea de timp, risc să mă enervez. Recunosc că încalc din când în când acest sfat, din curiozitate, precum și din dorința de a vedea cum se produce fenomenul rinocerizării. Experiența e, dintr-un anumit punct de vedere, fascinantă.

Asiști, spre exemplu, la adevărate execuții, comise cu o furie paranoică și cu o plăcere sadică. Vezi, apoi, cum circulă aberațiile, zvonurile oricât de absurde, cum inși pe care, aparent, totul îi desparte, ajung să cânte (să răcnească) după aceeași partitură. Rețeaua își are liderii și vedetele ei (așa-numiții, astăzi, influenceri). Găsești printre ei persoane pe care le cunoști, fie doar după nume. Un medic din Iași, care și-a confecționat o reputație de mare conștiință civică, e într-un delir permanent și își răspândește otrăvurile cu un aplomb stupefiant. Nefiresc și îngrijorător e că are o mulțime de simpatizanți care îi aplaudă prostiile. Ciudat este cazul unui critic de artă care a devenit o portavoce auristă, exaltată și intolerantă. Exemplele sunt, vai, legiune.

Voi mai aminti un caz care pentru mine a fost o decepție personală. E vorba de o fostă studentă, o persoană pe care o știam cultivată, inteligentă, cu bun-simț. Și soțul ei mi-a fost student ba chiar a făcut doctoratul sub îndrumarea mea. Cuplul a plecat din țară la un moment dat și s-a stabilit în Belgia, au doi copii, postează din când în când imagini din plimbările pe care le fac, în țara de adopție sau prin diferite locuri din Europa. Cu mare surpriză am descoperit într-o zi că fosta mea studentă are idei inspirate de retorica auristă și că e foarte critică la adresa Occidentului. Am mers, după aceea, din surpriză în surpriză. Doamna considera că pentru războiul din Ucraina vinovați sunt, în egală măsură, Putin și Zelenski; pacifistă convinsă, condamna vehement programul de înarmare al Germaniei; în materie de politică românească, le ținea hangul „patrioților” adevărați; își exprima dezaprobarea față de inițiativele președintei Maia Sandu; în fine, ca să mă refer la cea mai recentă ispravă, saluta prestația de la Broșteni a lui Călin Georgescu. Aici n-am mai rezistat și i-am trimis un mic text al unui comentator care arăta limpede ce se petrecuse în realitate acolo și ce comedie jalnică jucase „președintele ales”. Răspunsul a fost previzibil: doamna a rupt prietenia (feisbucistă) cu mine și mi-a răpit posibilitatea de a-i mai vedea postările.

Sunt mai multe lucruri care ar merita discutate în legătură cu această întâmplare. În primul rând, faptul că deși trăitoare de multă vreme în Occident, doamnei îi este străină dezbaterea democratică. Nu acceptă o altă opinie, e prizoniera unor idei preconcepute. Mi-am exprimat și cu alt prilej nedumerirea în ce privește comportamentul diasporei și am învățat că nu trebuie să-mi mai fac iluzii. Pe de altă parte, e tulburător să constați ce circulație au o serie de idiosincrazii, printre care aversiunea – pentru mine de neînțeles – față de Maia Sandu. Tot de domeniul absurdului este și nebunia cu diabolizarea Franței, care tocmai acum și-a găsit – nerușinata! – să ne fure (și) apa. Suntem aici într-o zonă a iraționalului în care e inutil să vii cu argumente și cu fapte istorice.

În fine, este evident că Facebook-ul e un teren propice pentru cea mai sfruntată propagandă, căreia îi cad pradă și oameni deștepți. Mă întreb însă dacă îi mai putem considera deștepți…

Alexandru Călinescu este profesor emerit la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, critic literar şi scriitor

Publicitate și alte recomandări video