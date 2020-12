Patricia Kaas a avut mulţi bărbaţi la picioarele ei, aşa cum susţine în cartea autobiografică „Umbra din vocea mea", apărută la editura Litera, în 2010, însă doar câţiva au reuşit performanţa de a-i pune inima pe jar. Spre sfârşitul romanului ei, solista i-a acordat mai multe pagini unui bărbat chipeş, căruia însă a evitat să îi precizeze numele: „Era odată un tânăr care atunci când şi-a serbat ziua de naştere a vrut să-i fiu musafir de onoare. Îşi dorea mai mult decât orice să cânt pentru el, în casa lui... Ştia o groază de lucruri despre mine, mă sorbea din priviri. Eu am remarcat-o pe tânăra şi drăguţa lui soţie (n.r. Irina Truică), aflată lângă el. Îmi părea puţin absentă, parcă stingherită", povestea Patricia Kaas în carte.

Artista a rememorat apoi cum „gentlemanul milionar" se îngrijea să nu-i lipsească nimic. "Trabucuri, vinuri fine, ne-a răsfăţat”. A doua zi, Truică a condus-o până la aeroport, de unde cântăreaţa a plecat cu avionul lui privat. „Mă străduiam să nu uit că e însurat, că are două fetiţe adorabile”, îşi amintea Kaas, care a descris și momente mai intime. „Eu nu văd decât genele lui lungi, pielea lui mată şi zâmbetul seducător. Făcea dragos­te de minune. E un amant desăvârşit".

Patricia Kaas: "Ce idioată am fost. Rămâne cu soția lui"

Cel descris în termeni laudativi era însă nimeni altul decât miliardarul Remus Truică, din păcate, pentru ea, însurat şi tată a doi copii. Ce a urmat ştie o ţară întreagă: Irina Truică i-a intentat proces de divorţ, care s-a finalizat abia în 2016, după 5 ani de tergiversări prin instanţe, iar cele două fetițe gemene au rămas în cutodia mamei. Remus s-a jucat cu sentimentele ambelor femei, dar a sfârşit prin a rămâne fără nici una dintre ele. Pe Patricia a părăsit-o, aşa cum şi ea avea să recunoască în celebra carte: „Odată cu venirea toamnei, iată şi sfârşitul poveştii mele de iubire. Am fost păcălită. Rămâne cu soţia lui. Nu mai scrie. Nu mai sună. Ce idioată am fost! Dar nu! Nu! Am dreptul să trăiesc, să visez, să mă înşel. Sunt decepţionată, dar am trăit un vârtej ciudat".

Mai mult, pe click.ro