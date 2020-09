Patricia, la apogeu de carieră

Ţig a câştigat turneul de la Istanbul şi a devenit a doua jucătoare română în clasamentul WTA *Naomi Osaka a triumfat la US Open

*Jucătoarea română Patricia Ţig (88 WTA) câştigat, ieri turneul de la Istanbul, după o finală de două ore şi jumătate cu sportiva canadiană Eugénie Bouchard (272 WTA), fostă finalistă la Wimbledon în 2014. Pentru româncă este primul trofeu în circuitul WTA.Patricia s-a impus cu scorul de 2-6, 6-1, 7-6 (7-4 în tiebreak) în faţa lui Bouchard, fructificând a opta minge de meci, după ce a ratat alte şapte, trei în ultimul game al setului decisiv şi încă patru în tiebreak. Ca urmare a acestui succes, Patty va intra în top 60 WTA, cea mai bună clasare din carieră.Ea va deveni a doua jucătoare română din ierarhie după Simona Halep. Anterior, Patricia a învins-o în sferturi pe favorita nr. 2, suedeza Rebecca Peterson (48 WTA), scor 6-3, 6-1 şi în semifinale pe Tereza Martincova (Cehia, 136), scor 6-3, 6-3,

*Japoneza Naomi Osaka (9 WTA) a câştigat, sâmbătă, al treilea trofeu de Grand Slam din carieră, al doilea la US Open. Ea a învins-o, în finală, la Flushing Meadows, pe Viktoria Azarenka, din Belarus, locul 27 WTA, scor 1-6, 6-3, 6-3, după o oră şi 57 de minute de joc.Ea mai are în palmares un trofeu la Australian Open, în 2019, şi încă unul la US Open, în 2018.În semifinalele masculine s-au înregistrat rezultate normale:Alexander Zverev (Germania) – Pablo Carreno (Spania) 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-3; Dominic Thiem (Austria) – Daniil Medvedev (Rusia) 6-2, 7-6, 7-6. Ultimul act s-a derulat azi noapte, Finala de dublu feminin: Laura Siegemund / Vera Zvonareva (Germania/ Rusia) –Nicole Melichar/ Xu Yifan (SUA/China) 6-4, 6-4.

*Simona Halep este principala favorită la turneul de categorie Premier 5, care începe la Foro Italico (Roma). Ea va juca direct în turul II cu învingătoarea dintre letona Anastasija Sevastova (45 WTA) şi italianca Jasmine Paolini. Campioana de la US Open, Naomi Osaka, liderul mondial, Ashleigh Barty şi Serena Williams nu sunt prezente. Pe tabloul principal a ajuns şi Irina Begu (73) care a trecut în pas de defilare două tururi de calificări: 6-1, 6-3 cu italianca Sara Errani (151) şi 6-1 6-1 cu gerrmana Anna-Lena Friedsam (109). Din cauza calificării în finala turneului de la Istanbul, Patricia Ţig a trebuit să renunţe la calificările de la Roma.La dublu, Simona va face echipă cu Monica Niculescu, iar Raluca Olaru cu germana Anna-Lena Friedsam.