Patroana hostess, ”plantată” de PNL în conducerea unui spital public, a fost dată afară

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a reacționat după ce în presă au apărut informații despre o tânără membră a Partidului Național Liberal care se lăuda pe internet cu sinecura primită de la partid. „Regret nespus incidentul. Am solicitat în cursul zilei de ieri demisia doamnei”, a spus Alin Tișe.

„Regret nespus incidentul. Am solicitat în cursul zilei de ieri, 9 februarie, demisia doamnei Claudia Ardelean, fapt care s-a întâmplat, chiar dacă dânsa avea statut de supleant 2, neremunerat. Din punct de vedere profesional doamna Claudia Ardelean a absolvit două facultăți (din care una de Drept) și are o pregătire foarte bună. Celelalte aspecte care au fost prezentate în presă țin de viața privată a persoanei respective. În acest sens, pentru a nu exista nicio îndoială, suspiciune sau semne de întrebare cu privire la această numire, am solicitat demisia acestei persoane, fapt care s-a realizat ieri” a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Tânăra s-a lăudat pe internet după ce fusese numită în Consiliul de Administrație al unui spital din Cluj-Napoca: Mulțumesc pentru încredere și susținere PNL Cluj!

În timp ce alții se chinuie să-și ascundă sinecurile politice, o tânără din PNL s-a lăudat pe internet cu numirea ei în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie, aflat în subordinea Consiliului Județean Cluj. Claudia Ardelean a fost pe „baricade” în campaniile electorale de anul trecut, scrie clujust.ro.

„Azi, 08.02.2021 am semnat contractul de mandat în baza căruia îmi voi exercita funcția publică de reprezentant al Consiliului Județean Cluj în Consiliul de Administrație al unui spital public din Municipiul Cluj-Napoca! Mulțumesc pentru încredere și susținere Partidului Național Liberal Cluj!”, a scris tânăra pe Instagram, unde a postat un selfie din fața Consiliului Județean și un GIF cum semnează contractul.