Patronilor ieşeni li s-a lungit “gâtul” în aşteptarea banilor din programul IMM Invest

După aproape trei luni de la demararea programului IMM Invest România, pentru susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii afectate de criza COVID-19, la nivelul judeţului Iaşi doar 14% dintre firmele care au aplicat au primit de la bănci aprobare la cererile de creditare, fiind transmise, ulterior, către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM) pentru acordarea garanţiilor. Firmele locale au primit bani într-o măsură mai mică comparativ cu media naţională, unde 18% dintre acestea au fost acceptate de bănci la creditare. Încă de la debutul său, programul IMM Invest România a împărţit grupul oamenilor de afaceri din Iaşi în două tabere.

Pe de o parte, sunt cei care au reuşit să obţină uşor de la bănci lichidităţile garantate de FNGCIMM, cu care îşi pot derula şi „sub umbrela” pandemiei activitatea, considerând programul un real succes. De cealaltă parte, sunt antreprenorii care critică Guvernul pentru că nu a impus băncilor criterii de acceptare la finanţare şi pentru întreprinderile considerate nebancabile, dar şi procedura anevoioasă pentru obţinerea banilor. Sunt ajutate sau nu companiile să îşi asigure capital de lucru şi de investiţii în contextul actual, prin IMM Invest? Pentru a răspunde la întrebare, „Ziarul de Iaşi” a discutat cu reprezentanţi ai mediului de afaceri local, cât şi cu Cristian Păun, preşedintele FNGCIMM.

Credite de aproape 400 milioane lei, la Iaşi

Potrivit datelor transmise de FNGCIMM la solicitarea „Ziarului de Iaşi”, până în prezent au fost înregistrate la nivelul judeţului Iaşi 2.076 solicitări de credite garantate în cadrul programului IMM Invest (cu un volum total subscris de circa 2,8 miliarde lei), dintre care numai 296 au fost aprobate de bănci. Valoarea totală a creditelor acordate se ridică la 393,80 milioane lei. Referindu-se la acest aspect, preşedintele FNGCIMM a argumentat că diferenţa de la 200 până la 2.000 „reflectă calitatea IMM-urilor din judeţul Iaşi”.

„Programul IMM Invest România, din păcate sau din fericire, a luat oglinda şi a pus-o în faţa antreprenorilor români. Am mai spus-o şi repet, cifrele pe care le avem arată starea de sănătate a IMM-urilor din România, în general”, este punctul de vedere al lui Cristian Păun. La nivel naţional, pe portalul www.imminvest.ro sunt înregistrate 65.845 IMM-uri, cu un volum total subscris de peste 85 miliarde lei. Numărul dosarelor de credit aprobate este momentan de 12.009, volumul finanţării garantate cifrându-se la peste 10 miliarde lei.

Cine a cerut bani?

Din analiza datelor care ne-au fost trimise de FNGCIMM reiese că, la nivelul judeţului Iaşi, din numărul de 2.076 solicitări de credite garantate depuse, cele mai multe au venit din partea microîntreprinderilor - atât în ceea ce priveşte solicitările pentru investiţii, cât şi solicitările pentru capital de lucru. De asemenea, vedem că finanţarea tuturor IMM-urilor care au aplicat din aprilie şi până acum ar contribui la menţinerea a circa 25.000 de locuri de muncă la nivelul judeţului Iaşi. Defalcat, numărul cererilor de credite garantate din categoria microîntreprinderilor ajunge la 1.495, cuantumul creditelor pentru capital de lucru fiind de 260,84 milioane lei, iar cel al investiţiilor de 1,13 miliarde lei.

Din rândul întreprinderilor mici s-au înregistrat 477 de cereri, valoarea creditelor pentru capital de lucru fiind de 227,50 milioane lei, iar a investiţiilor de 707,25 milioane lei. Din rândul întreprinderilor mijlocii, până în prezent 104 au solicitat credite, 260,83 milioane lei fiind valoarea creditelor pentru capital de lucru, iar 255,24 milioane lei valoarea creditelor pentru investiţii. Din totalul celor 2.076, cele mai multe solicitări provin din sectorul lucrărilor de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale (149), restaurante (89) şi transporturilor rutiere (87).

Fondurile se lasă aşteptate

Totuşi, degeaba sunt „fluturate” astfel de cifre, subliniază patronii ieşeni, dacă cererile se blochează la băncile comerciale „care prelungesc foarte mult acordarea creditelor”. Cristina Petrache precizează că a obţinut în 2019 fonduri europene şi a pus pe picioare startup-ul Blue Lemon, o firmă de servicii de catering. Cum industria HoReCa a fost devastată de coronavirus, pentru a putea depăşi perioada dificilă a depus încă din luna aprilie cerere în cadrul programului IMM Invest, pentru un capital de lucru de circa 25.000 lei. Numai că banii se lasă încă aşteptaţi, punctează ea.

„Am primit destul de repede răspunsul de la IMM Invest, precum că sunt eligibilă, ulterior am primit răspuns şi de la bancă, care mă anunţa că au ajuns datele mele şi că în curând voi fi contactată, ceea ce nu s-a întâmplat. De atunci tot aştept. Fiind un start-up în domeniul HoReCa, am fost afectată semnificativ odată cu pandemia. (...) Când s-a anunţat programul IMM Invest, ministrul Florin Cîţu a spus că va ajuta toate firmele mici şi mijlocii, dar mai ales pe alea mici, care altfel nu ar fi avut şanse, dar ei le vor ajuta. Se pare că nu este deloc aşa. Startup-ul este de anul trecut, numai că în momentul în care a izbucnit criza încă nu începusem activitatea. Este un start-up finanţat din fonduri europene cu o sumă destul de consistentă. Te gândeşti că străinii au avut încredere şi au girat pentru tine, ţi-au dat aceşti bani, dar IMM Invest nu este în stare să facă asta, într-un moment de mare dificultate pentru antreprenorii români”, a spus aceasta jurnaliştilor „Ziarului de Iaşi”.

Una caldă, alta rece!

Şi managerul B2B Agency, o firmă locală axată pe organizare de evenimente, consideră că antreprenorilor „mai mici” li se pun multe bariere până ajung să obţină finanţarea garantată de stat, chiar dacă multora le-ar prinde bine acum un colac de salvare. „Ca foarte mulţi antreprenori, am aplicat şi eu în luna aprilie pentru IMM Invest. Cererea mea este încă în proces de evaluare la bancă, de atunci nu am mai primit răspuns. Din câte constat, este un proces destul de laborios. (...) Oricum, mă gândesc că vor mai fi, ulterior, şi alte filtre impuse de bancă, ceea ce mă face să cred că procedura va mai dura o perioadă. (...) Am solicitat credit pentru capital de lucru, având un domeniu de activitate afectat în mod direct de pandemie am spus să îmi iau toate măsurile de precauţie, să fiu cu inima împăcată că am încercat să îmi salvez afacerea şi să o ţin pe linia de plutire. Astfel că, în perioada aceea confuză, şi nu că acum nu ar fi la fel de confuză, am bifat toate măsurile de sprijin scoase pe tavă de Guvern, pentru a nu-mi reproşa ulterior că nu am făcut-o. Dar acum vă spun sincer, nu cred în acest instrument. Nu cred, în primul rând, pentru că durează foarte mult, iar în al doilea rând pentru că este o relaţie între tine şi bancă, nu se schimbă cu nimic, este ca şi cum ai fi solicitat «în vremuri de pace un credit». (...) FNGCIMM intervine doar cu garanţia dată de stat pentru acele dobânzi şi costuri ale creditelor, şi asta doar până la sfârşitul anului, până în luna decembrie. Cred că în felul acesta se explică şi numărul mic de dosare aprobate până în acest moment”, este de părere Laurenţiu Stratan, administratorul firmei.

În schimb, 50.000 de lei ar putea intra cât de curând în contul unei pizzerii din Iaşi. „Am aplicat pe platforma IMM Invest în cursul lunii aprilie. Am făcut o solicitare la FNGCIMM, după ce s-a dat acceptul am trimis documentaţia la bancă, care a stat în pronunţare două luni. Abia zilele trecute m-au anunţat că s-a aprobat cererea, dar au spus că mai durează alte 2-3 săptămâni, urmând ca atunci să mă prezint iar la bancă. Până nu semnez cu ei, practic nu am banii. Am făcut solicitare pentru 50.000 lei, capital de lucru”, a punctat omul de afaceri.

Ce spune preşedintele Fondului de Garantare?

Preşedintele FNGCIMM, Cristian Păun subliniază faptul că firmele aplicante în programul de creditare au obligaţia să îndeplinească o serie de condiţii pentru a putea primi împrumuturile de la bănci. Procedura se poate dovedi de lungă durată deoarece, spune el, cererile de finanţare ale companiilor trebuie să treacă atât de analiza economico-financiară a uneia dintre cele 22 de bănci înscrise în program la care s-a aplicat, cât şi prin cea a Fondului de Garantare. „ Noi nu putem da aceste garanţii cu ochii închişi, chiar dacă băncile le-au analizat. Toate acestea durează”.

„Unii antreprenori sunt nemulţumiţi şi pentru că au fost respinşi definitiv de bancă, dar vă spun imediat de ce băncile nu au luat dosarele lor în analiză de la bun-început. Erau companii care aveau capitaluri negative, companii care aveau datorii la stat, care au avut activitatea întreruptă, dar şi-au dat drumul din nou la activitate când au văzut că a apărut IMM Invest, erau companii cu zero angajaţi, care nu aveau de ce să intre la finanţare, ori companii care din punctul de vedere al legislaţiei IMM-urilor era foarte dificil să le încadrezi la IMM-uri. (...) În ceea ce priveşte startup-urile, acestea nu au acces la IMM Invest din mai multe motive. În primul rând, startup-urile nu sunt bancabile. Se află într-un stadiu incipient al afacerii, cu risc foarte mare. Orice carte de antreprenoriat îţi spune că aceste firme încă nu au acces la bănci, nu că nu dorim noi să le acceptăm. Vreau să accentuez faptul că IMM Invest nu este grant, nu este fond nerambursabil. IMM Invest este un credit bancar, un credit care se acordă din depozitele bancare, adică din economisirile private ale oamenilor, fapt pentru care trebuie să aibă în spate nişte parametri de acordare care să pună criteriul economic în prim-plan. Afacerea trebuie să fie una viabilă, să vândă, să producă, să genereze ceva, să fie o afacere «verde». Dacă ar fi să comparăm IMM Invest cu un lan de porumb peste care a venit seceta, IMM Invest ce face? Identifică cu ajutorul băncilor acele tulpini care au mai rămas verzi după secetă şi nu udă buruienile, nu udă plantele uscate, ci doar pe cele verzi, care mai au şanse să dea rod. Ne place sau nu, acesta este adevărul”, a explicat Cristian Păun, completând că „şi la noi cuvântul de ordine este viteza, dar nu durează atât de mult procesul de analiză, aşa cum se vehiculează”.