Patronul prins la volanul unui BMW cu numerele unui Peugeot a fost prins iar în trafic: fără permis, tot cu BMW-ul, dar și „afumat” cu cannabis. A scăpat cu amendă, pe prescripție

Un mic patron a trecut la mustață pe lângă stabilimentul de pe strada Dr. Vicol. Trimis în judecată pentru conducerea unui vehicul neînmatriculat, fără permis și „afumat” cu cannabis, a scăpat cu o amendă, o pedeapsă cu suspendare și o prescripție.

Alexandru Mărunțelu a fost oprit de poliție în dimineața zilei de 17 mai 2019, pe când se afla la volanul unui BMW 318i. Cele două plăcuțe de înmatriculare ale vehiculului aparțineau altei mașini deținute de Mărunțelu, un Peugeot. Șoferul a fost trimis în judecată în martie 2022.

Până să ajungă însă dosarul în instanță, Mărunțelu a mai fost prins odată în offside. Aflat la volanul BMW-ului, pe strada Prof. Anton Șesan, la intersecția cu strada Sfântul Lazăr, el a fost oprit de polițiști pe 28 septembrie 2021. Dreptul de a conduce îi fusese suspendat odată cu deschiderea dosarului penal din 2019, ceea ce mai adăuga o infracțiune la palmaresul șoferului. În plus, din interiorul autoturismului ieșea un miros puternic înțepător, ceea ce i-a făcut pe polițiști să verifice mai atent. În BMW a fost găsit un grinder în interiorul căruia se afla cannabis. Mărunțelu a fost testat cu aparatul Dräger, rezultatul fiind negativ. Șoferul a relatat însă polițiștilor că în seara precedentă fumase o țigară cu cannabis. Analiza probelor biologice recoltate de la acesta au confirmat faptul că Mărunțelu se afla sub influența THC, substanța activă din cannabis. Conform raportului medicilor legiști, concentrația THC în sânge era echivalentă unei alcoolemii de 1,5‰.

Circumstanță atenuantă: era integrat social, câștigându-și legal existența

Mărunțelu a mai fost trimis o dată în judecată, pentru conducere fără permis și conducerea unui vehicul sub influența stupefiantelor. Fiind vorba tot de infracțiuni la regimul circulației rutiere comise de același autor, judecătorii au dispus conexarea celor două dosare.

Magistrații Judecătoriei, care au analizat dosarul în primă instanță au apreciat că nu este necesară aplicarea unei pedepse prea severe. Autorul faptelor era integrat social, câștigându-și legal existența, fie ca administrator de societate, fie lucrând în străinătate. Nu încercase să se sustragă procesului penal și avusese o atitudine cooperantă cu procurorii și judecătorii. Pentru prima faptă, de conducere a unui vehicul neînmatriculat, termenul de prescripție de 5 ani trecuse deja. Ca urmare, judecătorii l-au mai condamnat doar pentru fapta din 2021, la o amendă penală de 18.000 lei, corespunzătoare unui număr de 180 zile-amendă și la un an de închisoare, cu suspendarea executării pe durata unui termen de supraveghere de doi ani.

Sentința nu este definitivă. Ea a fost contestată de Mărunțelu, dosarul intrând pe rolul Curții de Apel. Această instanță urmează să reia dezbaterile pe 10 noiembrie.

