Patru ani de libertate: costul plătit de un ieșean pentru două lănțișoare de aur smulse de la gâtul unor femei în mijlocul străzii

Un ieșean va plăti cu patru ani de libertate două lănțișoare de aur pe care le-a smuls de la gâtul unor femei.

Tâlharul a fost recunoscut imediat de polițiști, pentru care era un client vechi. Capturarea și trimiterea lui în judecată nu au întârziat.

Bijuteriile au fost imediat amanetate

Cele două jafuri pentru care a fost acuzat Marian Crăciun au fost comise în iulie anul trecut. În dimineața zilei de 22 iulie, în jurul orei 8.20, el a atacat-o pe Alina B., în timp ce aceasta trecea prin fața blocului G2 de pe strada Pantelimon Halipa. Crăciun s-a apropiat de aceasta, i-a smuls lanțul purtat la gât, după care a fugit. Victima s-a luat după el, dar nu a reușit să-l ajungă din urmă.

Lănțișorul, greu de 3,8 grame și având o valoare de aproximativ 1.200 de lei, a fost amanetat de tâlhar imediat, contra sumei de 640 lei.

Două zile mai târziu, lui Crăciun i-a căzut victimă Mihaela V. Aceasta se afla pe aleea Decebal, în dimineața zilei de 24 iulie. Tâlharul a procedat de aceeași manieră ca la primul jaf, urmărind victima o vreme, iar apoi smulgându-i lănțișorul de aur de la gât. Pentru bijuteria de 3 grame, în valoare de 1.100 de lei, Crăciun a obținut de la o casă de amanet 550 de lei.

Hoțul a fost recunoscut imediat de polițiști

Când imaginile suprinse de de camerele video stradale au fost puse în circulație între polițiști, tâlharul a fost recunoscut imediat. La doar câteva ore după al doilea jaf, Crăciun a fost reținut. Pe 8 august, rechizitoriul, întocmit de procurori a fost înaintat Judecătoriei. Bărbatul de 36 de ani nu se afla la prima încălcare a legii, el fiind condamnat anterior pentru tâlhărie și viol. Magistrații Judecătoriei l-au condamnat la 4 ani de închisoare, față de un maxim permis de lege de 7 ani de detenție.

Sentința Judecătoriei a fost contestată de Crăciun, care a invocat în fața Curții de Apel faptul că își recunoscuse și regretase faptele, dar și starea sa de sănătate, pentru a obține o reducere a pedepsei. Magistrații curții de control judiciar au apreciat că, dimpotrivă, Judecătoria dăduse dovadă de clemență stabilind o pedeapsă aflată doar la mijlocul intervalului legal.

„Aspectele de ordin personal invocate de inculpatul apelant, respectiv atitudinea de recunoaștere și regret, precum și problemele de sănătate, sunt aspecte exterioare infracțiunii săvârșite care nu diminuează nici gravitatea faptei şi nici periculozitatea inculpatului în cazul acestui gen de infracțiune”, au apreciat judecătorii.

Pedeapsa stabilită de prima instanță a fost menținută, condamnarea devenind definitivă.

