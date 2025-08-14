Patru destinații noi de pe Aeroportul Iași, din toamnă. Prețuri de la 99 de lei, spre Praga și Valencia

Începând cu această toamnă, Aeroportul Internațional Iași va fi conectat direct cu patru destinații europene suplimentare, în urma extinderii rețelei operate de Wizz Air. Compania va lansa zboruri către Praga (Cehia), Valencia (Spania) și Pescara (Italia), precum și va relua cursele spre Copenhaga (Danemarca).

Primele trei rute vor fi deschise în luna octombrie 2025:

• Iași – Copenhaga: din 27 octombrie, în sezonul de iarnă – luni și vineri, iar din sezonul de vară – marți și sâmbătă;

• Iași – Praga: din 28 octombrie, marți și sâmbătă;

• Iași – Valencia: din 28 octombrie, marți și sâmbătă.

Ruta către Pescara va fi introdusă la 9 decembrie 2025, cu plecări marți și sâmbătă. Fiecare destinație va avea două frecvențe săptămânale.

Conform datelor transmise, tarifele de pornire sunt:

• Copenhaga – de la 159 lei,

• Praga – de la 99 lei,

• Valencia – de la 159 lei,

• Pescara – de la 99 lei.

Biletele sunt disponibile pe site-ul companiei și în aplicația mobilă Wizz Air. Prin aceste adăugiri, compania își extinde portofoliul de la Iași la 25 de rute directe către 14 țări, inclusiv Germania, Marea Britanie, Franța, Belgia, Olanda, Italia, Elveția, Danemarca, Suedia, Cipru, Israel, Turcia și Spania.

„Suntem mândri că ne-am consolidat și mai mult prezența în România în această vară și că putem anunța acum introducerea a încă patru conexiuni de la Iași. Aceste rute adăugate către destinații din întreaga Europă evidențiază angajamentul nostru continuu de a îmbunătăți conectivitatea, de a sprijini creșterea regională și de a oferi și mai multe opțiuni de călătorie accesibile pasagerilor noștri ieșeni”, a declarat Anastasia Novak, Corporate & Sustainability Communications Manager la Wizz Air.

Wizz Air deservește în prezent aproximativ 75% din totalul zborurilor operate pe Aeroportul Iași. În programul actual se regăsesc destinații interne și internaționale, iar noile conexiuni se vor alătura acestui calendar, acoperind atât orașe cu flux turistic ridicat, cât și centre economice și culturale europene.

„Vorbim despre rute așteptate de multă vreme, propuse inclusiv de aeroport în cadrul discuțiilor cu operatorii aerieni, iar faptul că Wizz Air a răspuns acestei cereri confirmă încrederea în potențialul de creștere al Iașului. Compania deservește în prezent 75% din rețeaua de zboruri operată pe Aeroportul Iași, care dispune de infrastructura necesară pentru a oferi confort și servicii de calitate unui număr tot mai mare de pasageri, extinderea portofoliului de rute contribuiind direct la conectivitatea regiunii noastre cu restul Europei”, a declarat, la rândul lui, Romeo Vatră, directorul Aeroportului Iași.

Reintroducerea rutei spre Copenhaga și deschiderea celor trei destinații noi fac parte dintr-un plan mai amplu de extindere a rețelei companiei în România, anunțat pentru 2025. Operatorul aerian a comunicat că aceste schimbări vor intra în vigoare conform graficului, cu frecvențele și datele precizate, fără alte modificări anunțate până în prezent.

