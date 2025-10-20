Patru firme implicate, trei tronsoane: cine se află în spatele construirii noii șosele Miroslava – Mall Moldova prin satul Găureni și când va fi gata?

Un nou proiect rutier de amploare prinde contur în zona metropolitană Iași. Drumul care va face legătura între Miroslava și Mall Moldova, prin satul Găureni, a intrat de câteva săptămâni în faza de execuție, urmând să creeze o rută alternativă pentru traficul din vestul orașului. Investiția este derulată de compania Ermes Holding, dezvoltatorul Mall Moldova.

Proiectul este considerat strategic pentru mobilitatea din zona metropolitană, deoarece va scurta timpul de deplasare pentru locuitorii din Miroslava și localitățile învecinate, oferind o rută directă către vestul Iașului și către centura de trafic ușor. De altfel și acum, pe măsură ce lucrările se desfășoară, șoferii care locuiesc în sate precum Valea Ursului sau chiar Miroslava aleg să traverseze satul Găureni pentru a evita centura de la Uricani și pentru a scurta timpul de deplasare către oraș, la ore de vârf.

Firmele implicate: cine se ocupă de fiecare tronson și ce lucrări vor face

Conform datelor afișate pe panoul de șantier, investiția poartă denumirea „Drum de legătură între Șos. Păcurari (Mun. Iași) – Str. Beldiman (Com. Miroslava)” și este împărțită în trei tronsoane distincte, fiecare cu propriul set de autorizații și termene de execuție.

Tronsonul 1, cu autorizația de construire nr. 247 din 31.07.2025, vizează modernizarea drumului de legătură între șoseaua Păcurari și varianta ocolitoare Iași, pe sectorul cuprins între incinta ERA Shopping Park (actualul Mall Moldova) și direcția Sud-Vest, în interiorul municipiului. Acest tronson are o lungime de aproximativ 220 de metri și a fost autorizat de Primăria Municipiului Iași.

Tronsonul 2, cu autorizația de construire nr. 256 din 04.08.2025, continuă drumul modernizat între șoseaua Păcurari și varianta ocolitoare de trafic ușor, pe o lungime de circa 657 de metri. Autorizația a fost emisă tot de Primăria Municipiului Iași, iar acest sector reprezintă legătura principală dintre zona ERA și centura orașului.

Tronsonul 3, cu autorizația nr. 284 din 06.06.2025, presupune construirea drumului de la limita administrativă a municipiului Iași până la strada Beldiman, în comuna Miroslava. Este segmentul care va completa legătura spre satele Găureni și Valea Ursului, oferind astfel o rută alternativă către centrul comercial Mall Moldova și șoseaua de centură. Autorizația a fost emisă de Primăria Comunei Miroslava.

Proiectul va fluidiza circulația spre una dintre cele mai aglomerate intrări în oraș

Investitorul proiectului este Ermes Holding S.R.L., compania care a dezvoltat și complexul Mall Moldova (cunoscut anterior sub denumirea ERA Shopping Park), unul dintre cele mai importante proiecte comerciale din regiune.

Proiectarea este realizată de firmele Roads Design S.R.L. și Genial Project S.R.L., iar execuția lucrărilor este împărțită între Demo Idil Construct S.R.L. (pentru tronsoanele 1 și 2) și Enviro Construct S.R.L. (pentru tronsonul 3).

Conform documentației tehnice, toate cele trei tronsoane au aceeași dată de începere a construcției: 18 august 2025. Termenul de execuție este de 36 de luni pentru tronsoanele 1 și 2, respectiv 24 de luni pentru tronsonul 3, ceea ce înseamnă că lucrările vor fi finalizate etapizat, între vara anului 2027 și vara anului 2028.

Totuși, având în vedere ritmul actual al șantierului, nu este exclus ca lucrările să fie finalizate mai devreme, așa cum s-a întâmplat și în cazul altor proiecte.

