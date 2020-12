Patru nimickuri cu şi fără tâlc

Poveste din tren

Când m-am întors de la ţară şi-am schimbat trenul pentru prima oară la Teiuş (Vinţu de Jos şi Alba Iulia fiind în carantină şi m-am gândit c-ar fi întrucâtva mai sigur), am nimerit în IR 1766 să am în partea cealaltă a culoarului, în dreptul meu, un bărbat uscăţiv, „grizonant” şi tare agitat. Atât de agitat, încât mai că m-a înnebunit cu foiala sa continuă. Chiar şi când aţipea, dădea din mână de parcă ar explica cuiva ceva! Atât de agitat, încât mi-a venit în câteva rânduri să-i zic: stai, domnule, naibii liniştit că nu reuşesc să mă concentrez ioc pe integrama asta nemţească!

Din când în când, desigur, trăgea o duşcă dintr-o sticlă de vodcă. Nu că eu nu m-aş fi servit, ca să zic aşa, şi eu cu câte o gură de ceva, dar nu mă mişcam, frate, ca un individ conectat la nişte electrozi!

În fine, mi-a venit să izbucnesc în râs, când l-am văzut pe ins, după o scurtă moţăială, ducând sticla la gură cu dopul la locul lui, şi asta de cel puţin două ori, până când şi-a dat seama de treabă!

A, nu era singur, în spatele lui şi în spatele meu stăteau nişte cunoscuţi de-ai lui, cu care mai schimba o vorbă (mă rog, încerca, ei încercând să doarmă), vorbind însă într-o limbă pe care nici măcar n-am reuşit s-o recunosc!? De ştiut româneşte ştia omul - la ţigara din Cluj l-am auzit rostind ceva în limba română. Ce limbă or fi vorbit? Nu tu română, nu tu romani ori ungureşte, nici măcar ruseşte - nimic cunoscut! Hm, să fi fost ruteană, huţulă, ucraineană??? Ceva pe-acolo, căci de coborât au coborât cu toţii undeva înainte de Suceava - nu ştiu exact unde, c-am mai dormit şi eu. Cert e că la Suceava nu mai erau în tren.

Preţul circului

Trecând în revistă oferta de film din seara de 12 decembrie (sâmbăta de după alegeri), ce văd anunţat pe TVR2? „Aur şi circ”, oameni buni! Dincolo de faptul că-i o comediaoră d-aia ieftină cu Bud Spencer şi Terrence Hill, dincolo de faptul că mi se pare tare aiurea ca pe un post public de televiziune să dai filme de doi bani de care, îndeobşte, ai parte pe posturi private de nişă, titlul a picat, desigur, ca un fel de şopârlă de pe vremuri, nu? Mda, se va fi vrut aşa, oarecum premonitoriu, ca să ne facem o idee ce ne aşteaptă cu AUR-ul cel nou în Parlament - puteam doar spera că circul va fi pe măsura filmului: ieftin, adică. Dar mi-e că s-ar putea să ne coste cam scump...

In vino veritas sau mică pildă cu răul mai... mic

Lunea trecută, când m-am sculat, am observat că paharul de vin, pe care mi-l turnasem în seara precedentă dintr-o sticlă abia începută, rămăsese aproape plin. Ca să nu vărs vin roşu pe lângă, turnând paharul înapoi în sticlă (cum am mai făcut), am luat sticla şi paharul aproape pline, m-am dus în bucătărie, le-am pus pe masă, am luat pâlnia, am turnat paharul de vin înapoi în sticlă şi i-am pus dopul. Apoi, când am dat să clătesc pâlnia în chiuvetă, naiba ştie cum, am lovit sticla cu cotul mâinii drepte de-a căzut nu pe masă, ci direct pe podea, făcându-se, desigur, ţăndări!

Morala păţaniei?

Morala am descoperit-o povestind păţania la telefon unui prieten: Dacă aş fi ales răul mai mic (posibila vărsare a câtorva stropi de vin), nu păţeam răul mai mare (spargerea sticlei cu totul).

Orice asemănare cu scrutinul din 2016 ori cu cel din 6 decembrie a.c. este, desigur, pur întâmplătoare.

Dublaj de baraj

Deci, avem aşa: Kung Fu Panda 3, sâmbătă, pe ProTV. Voci: Angelina Jolie, Dustin Hoffman, Jack Black... Orişicât, nu? Doar că ...

Doar că filmul e dublat. Vocile de mai sus? Un rahat, nu? Na, şi-au băgat picioarele în ele! Habar n-am dacă e ceva de capul filmului de animaţie, dar nici nu m-a mai interesat.

Dublaţi, fraţilor, dublaţi, până daţi în rahaţi, căci limba română nu aşa o salvaţi, ci doar facilitaţi ca analfabeţii funcţionali să nu mai trebuiască să citească - treabă chinuitoare care doare când mintea nu-ţi pricepe sensul unui lanţ de cuvinte…

Michael Astner este poet, traducător şi publicist