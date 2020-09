Pauline Parmentier s-a retras din tenis la vârsta de 34 de ani

Organizatorii de la Roland Garros nu au fost generoşi cu ea la ultimul meci, programând-o pe un teren secundar, deşi i se promisese iniţial că va juca pe central, arena Philippe Chatrier, sau pe a treia arenă, Simonne Mathieu.

"Sunt foarte fericită să trec la altceva, să am un nou început, într-o viaţă nouă. Sunt la sfârşitul aventurii mele de tenis. Sunt sigură că m-am oprit la momentul potrivit şi abia aştept să văd ce îmi rezervă viitorul. Abia aştept să construiesc altceva. Era momentul potrivit. Sunt foarte fericită de cariera mea, cu urcuşuri şi coborâşuri, dar sunt mândră de tot ce am făcut. Dacă la unsprezece ani, când am părăsit casa părinţilor mei, mi s-ar fi spus că voi ajunge la Roland Garros la 34 de ani cu această carieră, aş fi semnat imediat. Am trăit mari emoţii, am întâlnit oameni fabuloşi. Au fost momente dificile, momente de îndoieli, dar voi reţine doar fericirea şi lucrurile pozitive din toţi aceşti ani", a declarat jucătoarea, potrivit lequipe.fr.

Întrebată care consideră că a fost momentul de vârf al carierei ei, Parmentier a răspuns: "Aş spune că victoria din Fed Cup. Această echipă a Franţei m-a făcut mereu să visez. Fiind capabilă să ridic trofeul la sfârşitul carierei mele, pe lângă faptul că am participat cu adevărat, cu victoria mea împotriva României (n.r - împotriva Irinei Begu), în semifinale, toată această campanie iese în evidenţă".

Parmentier a câştigat patru turnee la simplu, peste 3,7 milioane de dolari premii şi a făcut parte din echipa Franţei, care a triumfat în ediţia 2019 a Cupei Federaţiei, după o finală cu Australia şi o semifinală cu România.