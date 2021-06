Păzea: la liberalii ieşeni a început războiul like-urilor!

Dar iote, dragilor, căci dacă în teren mergem numai cu privirea în pământ, că n-avem tupeu şi nici trecere, pe internet pare că avem liberali lei-paralei la Iaşi! Şi pentru că tot întrebau unii sau alţii cam cu cine ar merge la congres liderii de opinie din filiala ieşeană, iată un indiciu foarte elocvent!

În colţul galben, şeful actual al filialei, interimar de câteva zile, deputatul Alex Muraru, a dat like la postarea pe Facebook a lui Cîţu în care premierul şi-a anunţat candidatura. În colţul albastru, Costel Alexe a dat like la anunţul de candidatură al lui Orban. Mai mult, ca să fie şi mai clar, Muraru nu a dat like la Orban, iar Alexe nu a dat like la Cîţu. Restul, evident, e cancan...

PS: Şi, dacă tot le-am numărat celor doi like-urile, am văzut că Orban avea 1.900 bucăţi, în timp ce Cîţu numai 1.400 bucăţi. O fi bine, o fi rău?

Dacă tot vorbim de schimbare, iată-i pe noii şefi ai PNL Iaşi

P entru că tot am intrat pe tarlaua internetului, am zis că haideţi să aruncăm o privire şi pe site-ul filialei ieşene, unul care până recent era dintre cele mai dinamice şi mai prompte în a opera modificările ce apăreau. Ehe, s-au dus acele vremuri, căci, deşi conducerea s-a schimbat, Alexe şi Chirica nu mai au nicio funcţie, ei apar bine mersi tot ca şefi. Oare dom’ procuror Horodniceanu ştie?

Zvonuri interesante şi din zona USR-PLUS: cine va fi şeful?

Nu ştim dacă aţi auzit, dar cică barna şi cu Cioloş ar urma să bată palma pe o decizie interesantă, legată de iminenta fuziune. Ar fi vorba, zice-se, ca niciunul din ei să nu preia funcţia de preşedinte al viitoarei construcţii.

Ei bine, pe surse au şi apărut variante. iar cea mai serioasă pare a fi aia care zice că noul preşedinte al USR-PLUS va fi Cătălin Drulă, ministrul actual al Transporturilor, şi unul dintre cei mai eficienţi oameni din Guvern. Congresul pentru alegerea noului lider va fi, ca să vezi, tot ca la PNL: în septembrie. Mai mult, cică Drulă ar urma să fie şi candidatul la prezidenţiale, în anul 2024. Hopa!?

**** PONT ****

Materialele de mai sus sunt o parodiere umoristică a realităţilor ieşene şi naţionale, realităţi care sunt tratate la modul cel mai serios în articolele de news ale ediţiei noastre. Orice asemănare cu oameni şi fapte din viaţa reală poate fi, aşadar, pur întâmplătoare.