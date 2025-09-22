Pe marginea confesiunilor mele

În ciuda acestor idiosincrazii și disfuncționalități, Nicolae Manolescu mi-a deschis ușa României literare, unde am publicat numeroase articole, proză și poezii. Nu a oprit articolele mele. Le-a publicat. A fost destul de reticent vizavi de comportamentul meu și de cariera mea scriitoricească. Nici faptul că aveam un nume slav nu l-a prea încântat. Totuși, chiar dacă mi-a mai pus câte o piedică, Nicolae Manolescu nu m-a oprit din drum.

„Nichita Danilov a ales samovarul ca o metaforă a unei identități ce se transformă tot mai mult în memorie, ca și a necesității de-a împărtăși această memorie prin confesiune. Căci samovarul e obiectul în jurul căruia se așezau oaspeții sau drumeții, în special în serile lungi de iarnă, în care poveștile țineau loc de ceea ce sunt astăzi televizorul și telefoanele inteligente. Este o metaforă bună, pentru că înțelesurile cuprind și felul de-a scrie al lui Nichita Danilov, care atinge în această carte cadența optimă. Optzecistul ieșean este unul dintre ultimii prozatori de azi – în special după plecarea lui George Bălăiță – pentru care Ion Creangă reprezintă un model.” Acestea sunt cuvintele pe care criticul Răzvan Voncu le-a scris în revista România literară despre volumul meu de eseuri și mărturii, intitulat Confesiunile unui samovar, apărut recent la Editura CRLR.

Ce intuiție!

Oare de unde știa Răzvan Voncu că George Bălăiță îmi spunea, cu alte cuvinte, aproape același lucru? Mai mult decât atât: mergând odată spre Piatra Neamț, la scurt timp după căderea comunismului, el s-a întors spre mine și mi-a spus: „Dragă Nichita, tu știi că semeni cu Creangă?” Ce era să spun? „Poate cu un Creangă mai mic”, i-am răspuns. Iar George Bălăiță a adăugat: „Nu are importanță dacă mai mic sau mai mare. Chestiunea e că semeni. Aveți ceva comun.” „Om fi rude”, am replicat. „Nu zi hop până nu treci. Poate că nu sunteți rude de sânge, dar de litere s-ar putea să fiți..” Astfel m-a gratulat scriitorul, care în perioada anilor optzeci, în calitate de urmaș al lui Marin Preda la șefia Cărții Românești mi-a publicat două volume de versuri, Câmp negru și Arlechini la marginea câmpului. Un lucru extraordinar pentru acele vremuri de restriște, când îți era cenzurată aproape și respirația, și umbra. Și totuși, în mod paradoxal, în ciuda cenzurii drastice, cărțile apăreau. Cenzorii îți schimbau un cuvânt aici, două dincolo, mai scoteau câte o poezie, două, în funcție de atmosfera care domnea în curtea celor aflați la cârma României. Dacă tovarășul Ceaușescu rostea o cuvântare unde cerea imperios implicarea mai adâncă a oamenilor de litere în construcția societății socialiste multilateral dezvoltate, atunci cenzura se înăsprea pentru câteva luni. Iar după ce trecea furtuna și norii se mai risipeau, cenzorii deveneau ceva mai blânzi și cărțile apăreau. Redactorul meu de carte, poetul Florin Mugur, trecut prin ciur și prin dârmon, îmi spune adesea: „Stai liniștit și nu te inflama, dragă tinere poet. Poeziile care ți-au fost scoase dintr-un volum, o să apară în următorul. Cenzorii au memoria scurtă. Sunt și ei oameni și au tot felul de slăbiciuni. Își apără pielea. Și apoi, totul ține de context…” Florin Mugur avea dreptate. L-am ascultat și nu regret acest fapt, ci dimpotrivă, îi sunt recunoscător și astăzi. Fără aceste strategii, cărțile mele ar fi rămas în sertar. În fine, George Bălăiță mi-a publicat două volume de versuri la Cartea Românească, dar fiind prins cu treburi administrative nu a găsit răgazul necesar pentru a-mi da câteva sfaturi folositoare, cum făcuse Florin Mugur.

Dar să ne întoarcem la ale noastre. Într-adevăr, Creangă e unul dintre scriitorii mei de suflet. De fiecare dată când citesc câte un fragment din proza humuleșteanului, sufletul mi se umple de bucurie, și aceasta fiindcă fiecare frază a lui Creangă e un univers întreg. Stai, o întorci pe față și pe dos, și mereu dai peste câte un alt înțeles ce ți-a scăpat la prima vedere. Capra cu trei iezi, Punguța cu doi bani, Ivan Turbincă sunt adevărate bijuterii literare. Ele nu au egal în literatură română. Le cunosc de când eram copil de-o șchiopă. Abia învățasem să vorbesc. Mi le citea tata în serile lungi de iarnă, oprindu-se din când în când și râzând până la lacrimi. Râdeam și noi odată cu el, deși nu înțelegeam prea multe. Râdea cu noi până și masa, până și scaunele, lemnele aprinse în cuptor și oalele de pe foc. Totul râdea în casa noastră, umplându-o de veselie. Doar mama rămânea, oarecum, serioasă. „În loc să le citești din Biblie, le citești povești… Ce-o să înveții copii ăștia?” „O să învețe ei ceva și fără Bilbie”, răspundea tata.

Dar tata nu ne citea numai din Creangă, ci și din Gogol. Ne citea Taras Bulba și Serile din cătunul de lângă Dikanka. Când ajungeam la moartea lui Ostap sau la moartea lui Andrii, fiul cel mic al lui Bulba, pe care atamanul l-a ucis cu mâna sa pentru că l-a trădat trecând să lupte în oastea poloneză, râsul nostru se transforma în plâns. „Eu te-am făcut, eu te omor”, spunea Bulba, în timp ce ochii noștri erau înecați în lacrimi. „Un astfel de tată v-ar trebui și vouă, ca să vă învățați minte și să nu faceți prostii”, zicea tata, ștergându-și ochii cu batista. „Lasă copii în pace, tartore bătrân, replica mama, nu-i mai speria, că și așa sunt speriați.” După Taras Bulba, tata trecea la ceva mai vesel, citindu-ne Iarmarocul din Sorocinți, și iar ne apuca veselia. Acestea au fost „lecturile” mele pe care le-am auzit înainte de a ști să dezleg buchiile cărților; ele mi-au marcat copilăria și m-au format, mai târziu, ca scriitor.

Dar ce coincidență, pe lângă Creangă, George Bălăiță, ca și mine, avea și un alt mare idol: Gogol. Am discutat de atâtea ori cu domnia sa despre Mantaua și Suflete moarte, Nasul și Însemnările unui nebun, dar și despre Amintiri, Harap Alb, Ivan Turbincă, Stan Pățitul și alte povești și povestiri ale humuleșteanului, după cum am discutat și despre Flaubert, și Sadoveanu, încât până la urmă am devenit prieteni la cataramă și din când în când vorbeam la telefon punând țara la cale… Mulțumesc, dragă Răzvan că mi-ai amintit de Bălăiță și de romanul lui Lumea în două zile… Ce carte. O țin mereu la îndemână.

Și tot legat de Creangă, simt nevoia să fac o mărturisire. În urmă cu mulți ani, când copiii mei erau în școală primară, la un moment dat, fiul meu Andrei, care era atunci în clasa a patra, și i-am vorbit de Creangă, a făcut o strâmbătură, spunând că nu-l suportă pe Creangă, că nu-i place Creangă nici dacă-l pici cu lumânarea. „Nici Harap Alb?” am întrebat. „Nici”, a zis el. „Punguța cu doi bani?” „Punguța cu doi bani? făcu el. Eu sunt de Punguța cu doi bani?” „Punguța cu doi bani e pentru toate vârstele”, i-am zis. „Poate pentru vârsta ta, pentru a mea în nici un caz”, a răspuns micuțul. Și atunci, fără să stau prea mult pe gânduri, harșt, i-am tras o palmă. A fost atât de sinceră, încât și astăzi o simte pe obraz.

Referitor la Confesiuni…, criticul Răzvan Voncu scrie: „Perspectiva sa (adică a mea, n.n.) este cea a imensului paradox care e Rusia. Un paradox, în cazul său personal, triplat și imposibil de rezolvat. Unul individual (ambivalența origine rusă lipovenească – identitatea literară românească) într-un fel, produsul derivat al «răului rusesc» care este lipsa de respect pentru libertate) și în cele din urmă metafizic (căci «aproapele» si «departele» se amestecă în cazul confesiunilor sale într-un mod greu de decelat). Etosul de tip dostoievskian se contaminează de înțelepciune pățită, crudă, din Creangă și împreună îl fac pe Danilov să nu penduleze între extreme care definesc spiritul rus și relațiile sale cu noi, cu Europa. Confesiunile sale îmbrățișează simultan cele două limite care definesc Rusia (victimă și călău), subliniindu-le unitatea indestructibilă ce vine din vicisitudinile istorice, făcând din cultura rusă o cultură pe care o poți admira, dar nu o poți lua drept model… Confesiunea este un mod discret de asumare personală, postura prozatorului fiind a celui care ispășește, pentru sine și pentru ceilalți, o investigație culturală care se cerea făcută. Și pe care numai el, Nichita Danilov o putea face.”

Și după aceste dezvăluiri de natură biografică, Răzvan Voncu ajunge la concluzia finală: „Confesiunile unui samovar, afirmă el, reprezintă, de fapt, piatra unghiulară a operei scriitorului. Fără ea nu poți înțelege nici universul, nici formula prozatorului Nichita Danilov. O carte frumoasă, care i-ar fi plăcut mult lui Eugen Simion și i-ar fi displăcut, la fel de mult, probabil, lui Nicolae Manolescu.”

Aici Răzvan Voncu pune iarăși punctul pe „i”.

Eugen Simion a fost primul critic care a scris despre poezia mea în momentul debutului, mi-a dedicat o pagină întreagă în România literară, urmărindu-mi atent în timp evoluția poetică, iar Nicolae Manolescu a fost criticul sceptic care mi-a întredeschis ușa și a lăsat-o întredeschisă.

Reticența lui e explicabilă din mai multe puncte de vedere. Mai întâi domnia sa a fost mentorul Cenaclului de luni, din care eu nu am făcut parte. Apoi, eu am greșit față de el de la început, căci, după cronica lui Eugen Simion, Nicolae Manolescu mi-a trimis o scrisoare mai mult decât amiabilă, felicitându-mă pentru volum, și spunând că o să scrie despre carte, dar nu imediat, ci după ce ecourile cronicii lui Eugen Simion se vor atenua, atunci va puncta și el, ca să intru din nou în actualitate. Totodată, criticul mă invita să citesc la Cenaclul de luni, la următoarea ședință. Nu am dat curs invitației și nici nu i-am răspuns la epistolă. O greșeală care putea fi fatală pentru un scriitor aflat la început de drum. Mai mult decât atât. Fusesem invitat, tot în acea perioadă, să deschid Cenaclul Confluențe, patronat de Ion Cristoiu. Am dat curs, fără să mă gândesc prea mult, la această invitație. Eu am citit poezie, iar Mircea Nedelciu proză. Venisem la București și în așteptarea orei la care urma să aibă loc lectura, mă plimbam hai-hui pe străzile din centrul capitalei. Și cum mă plimbam așa, fără nici un scop, dau nas în nas cu profesorul Manolescu. A fost un moment penibil, despre care îmi amintesc și astăzi cu strângere de inimă. Rămăsesem blocat. Nu știam ce să-i spun lui Manolescu. Abia dacă am reușit să spun bună ziua… Am mai bâiguit ceva legat de invitație și de scrisoare și am râs aiurea. Nicolae Manolescu s-a uitat lung, lung la mine. M-a studiat din cap până-n picioare. E limpede că impresia pe care i-am făcut-o nu a fost prea agreabilă. Nici nu avea cum să fie. Deși mă cam pierdusem cu firea, nu voiam să-mi arăt slăbiciunea. Aveam o geantă destul de grea pe umăr. Hainele stăteau alandala pe mine. Iar eu mă purtam destul de arogant. Nu mi-am cerut scuze că nu i-am răspuns la scrisoare. Nici la invitație. Nu i-am spus nici măcar că aveam să citesc la un alt cenaclul. Am bâiguit ceva ambiguu, din care nu știu ce s-a înțeles. Probabil că nici nu era nevoie să-l informez. Criticul știa tot ce mișca în lumea literară a capitalei. Drept care, mi-a urat succes, m-a salutat politicos și a plecat, îndreptându-se spre universitate. Iar eu am rămas înțepenit pe loc, acolo, în centru Bucureștiului, undeva la doi pași de Hotelul Intercontinental, privind în urma lui, neștiind în ce direcție s-o iau. Ceva nu s-a legat între mine și criticul Nicolae Manolescu. În ciuda tuturor strădaniilor mele, nu am putut avea de-a lungul vremii cu domnia sa un dialog normal. A existat undeva un nod. Întâlnindu-mă cu el, mereu am făcut gafe. Oprindu-mă la jumătatea confesiunii. În timpul campaniei sale prezidențiale am scris două articole critice vizavi de prestația sa, povățuindu-l să abandoneze viața politică și să se întoarcă la adevărata sa vocație: critica literară. Nu știu dacă Nicolae Manolescu le-a citit sau nu. Cu siguranță știa de ele. Erau destui binevoitori în preajma noastră ca să-i spună la ureche tot ce se întâmpla. L-am încondeiat și mai târziu, când era ambasador la UNESCO, scriind, după o escapadă la Paris, articolul Cu Nicolae Manolescu pe Malurile Senei. Îl prezentam acolo ca pe un veșnic logodnic îmbrăcat într-un costum subțire, nepotrivit cu vremea rece, levitând precum personajele lui Chagall, cu o vioară sub braț, în jurul Turnului Eiffel. Manolescu nu a uitat asta. Pesemne citise articolul meu și după mai mulți ani, când ne-am întâlnit în Iași, mi-a spus cu zâmbetul pe buze. „Acum tu, dragă Nichita, așa mi-a spus, ești îmbrăcat neadecvat pentru vremea de afară, nu-i așa?” Așa era, bătea un vânt rece de toamnă, iar eu purtam un sacou argintiu, ca și cum ar fi fost primăvara.

Și, totuși, în ciuda acestor idiosincrazii și disfuncționalități, Nicolae Manolescu mi-a deschis ușa României literare, unde am publicat numeroase articole, proză și poezii. Am publicat și texte polemice la adresa articolelor sale. Am polemizat cu Nicolae Manolescu chiar în paginile României literare, revista ce apărea sub direcția lui. Nu a oprit articolele mele. Le-a publicat. A fost destul de reticent vizavi de comportamentul meu și de cariera mea scriitoricească. Nici faptul că aveam un nume slav nu l-a prea încântat. Totuși, chiar dacă mi-a mai pus câte o piedică, Nicolae Manolescu nu m-a oprit din drum. Mi-a fost și el, cu toată reticența lui, într-un fel, un mentor. Drept care, îl pomenesc mereu în rugăciunile mele. Pe el și pe Eugen Simion.

