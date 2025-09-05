Marele avantaj aici este că poți spune orice: nu s-a adeverit „știrea” – nu contează, oricum lumea uită plus că poți veni a doua zi cu altă „bombă” de presă. Nici nu mai trebuie să umbli cu finețuri, să spui „sursele noastre de la palatul Victoria” sau „sursele noastre de la Cotroceni”. Astfel de cochetării țin de o etapă depășită a presei. „Pe surse” e suficient. Există și un site care se cheamă știripesurse, cam de nivelul Realității TV. Mulți îl consideră, cu siguranță, un site frecventabil.

Am avut, într-una din zilele trecute, un caz interesant. Președintele Nicușor Dan îi convocase la Cotroceni pe primul ministru și pe liderii coaliției să discute despre reforma în curs. Spre seară a început să circule următoarea știre (care nu era o știre), sosită – firește – pe surse, cum că președintele l-ar fi întrebat pe premier ce economii se fac în urma unor restructurări din administrație, Ilie Bolojan ar fi răspuns că nu poate estima exact, la care președintele are fi replicat: „Vă spun eu!” după care ar fi luat o foaie de hârtie și un pix, ar fi făcut imediat calculul, din care reieșea că economiile sunt mai degrabă nesemnificative. Această povestioară a inflamat televiziunile. La B1 prezentatoarea (cea care i-a luat locul excelentului jurnalist Tudor Mușat) era pur și simplu în transă, a repetat povestea asta de nu știu câte ori. Mare bucurie era la Realitatea: acolo se titra „Nicușor Dan l-a scos la tablă pe Bolojan”, „Președintele a făcut calculul”, „Bolojan nu știa cifrele” ș.a.m.d. Pe ce cale a ajuns la televiziuni această narațiune, nu știu. Ținând cont de cine participa la acea întâlnire pot bănui că Grindeanu ar fi la originea poveștii, deoarece a găsit astfel încă un prilej să lovească în Bolojan. Deși nu-l cred capabil de atâta sacrificiu de sine încât să-l pună într-o lumină favorabilă pe președinte. În definitiv, avem multe motive să ne îndoim de autenticitatea faptelor, cu atât mai mult cu cât subiectul a dispărut brusc, a doua zi nimeni nu mai vorbea de el.

Sistemul „pe surse” e însă mai vechi în presa românească, îl găsim prezentat – genial – la Caragiale. Mă refer la schița Reportaj, apărută în 1899. Caragiale se pune pe el însuși în scenă și evocă perioada în care conducea o revistă, Revolta națională, de mare succes fiindcă publica informații de senzație din sfera puterii. Sursa era o damă combinată cu un om politic foarte sus pus și care avea interes ca ziarul să-l ajute în intrigile sale. Numai că, într-o zi, bărbatul este trimis în nu știu ce misiune, dama rămâne neconsolată, iar ziarul nu mai are „surse”. În disperare de cauză, este angajat un ziarist, Caracudi, căruia i se dă drept misie să redreseze situația. Încet-încet lucrurile se mișcă, Caracudi vine cu știri tot mai interesante, multe de breaking news. Printre ele: o mare neînțelegere în guvern („scandal uriaș în guvern”, se spune astăzi), criză ministerială iminentă, intenția executivului de a spori efectivele armatei (și asta parcă ar fi o știre de acum două zile!), grav incident diplomatic, divorț cu scandal în lumea bună etc., etc. Un impact excepțional au știrile despre conflictul dintre rege și premier. Sunt relatate scene în care cei doi, retrași singuri într-un birou, trec prin momente dramatice, regele umilindu-l pe primul ministru și practic împingându-l să-și dea demisia. Ziarul se vindea ca pâinea caldă. Caracudi refuză să-i spună lui Caragiale sursa informațiilor sale. Intrigat, directorul îl urmărește pe ziarist într-o bună zi, să vadă cu cine se întâlnește, ajung în Cișmigiu unde Caracudi se instalează la o masă și, cu cafeaua în față, începe să… redacteze știrile senzaționale. Știri inventate. Asta era misterioasa și inavuabila sursă.

Caracurdi, nume predestinat! Astăzi Caracudi s-a multiplicat în zeci, sute, mii de exemplare, ne servește doar știri senzaționale, ne spune când intră România în război, ne compătimește că am ajuns la sapă de lemn fiindcă ajutăm Ucraina și Moldova, intră cu bocancii în viața privată a persoanei care trebuie compromisă, incită la grevă și la proteste etc., etc. În lumea lui Caragiale, Caracudi era mai uman, avea o anume bonomie; în lumea de astăzi, e doar o secătură fără scrupule.

Alexandru Călinescu este profesor emerit la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, critic literar şi scriitor

